ماتيتش: طيبة هازارد سبب عدم تألقه في مدريد

البلجيكي سجل هدفاً وحيداً مع الملكي

تحدث نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، عن زميله السابق في تشيلسي ونجم ريال مدريد الحالي إدين هازارد، وأوضح من وجهة نظره أسباب عدم تألقه في إسبانيا حتى الآن.

وغاب هازارد عن النادي الملكي في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة، وقبلها لم يقدم المستوى المعتاد منه في وقته مع تشيلسي.

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وقال الصربي مع "أومنيسبورت": "مشكلة هازارد الوحيدة أنه شخص طيب، وهذا يجعله بحاجة لوقت أطول من أجل التأقلم".

وأضاف: "في ريال مدريد إذا لم تسجل في أولى اللقاءات يتم انتقادك، أو إذا حتى لم تلعب بشكل جيد تزداد حدة الانتقادات".

وختم: "الضغط هائل، ولكن تعرض أيضاً للإصابة، ولكن أثق أن بعد خمسة أو ستة أشهر والموسم القادم سيعود ليكون من أفضل لاعبي العالم".

ويلعب ريال مدريد مساء الأحد أمام أتلتيك بلباو لحساب الليجا، في اللقاء الأخير قبل بداية العطلة الشتوية، والذي سيغيب عنه هازارد بسبب عدم تعافيه.

وأُصيب البلجيكي في لقاء بي إس جي بدوري الأبطال الشهر الماضي، وتشير التقارير لتعافيه وعودته للمشاركة مع بداية العام.