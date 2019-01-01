ماتيتش: لا يمكن لمانشستر يونايتد أن يخسر من جديد

نيمانيا ماتيتش نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه لا يستطيع تحمل المزيد من الهزائم هذا الموسم، ويحث زملائه على الإنهاء بمركز مؤهل للأبطال

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش نجم فريق مانشستر يونايتد عن غضبه الكبير من خسارة فريقه في كأس الاتحاد الإنجليزي ومغادرة البطولة على يد فريق ولفرهامبتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماتيتش ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وقال خلالها: ""علينا أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نصل في نهاية الموسم لمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، لا يمكننا أن نخسر بتلك الطريقة، سنرى ونحلل كل شيء فلا يزال أمامنا الكثير".

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وأضاف: "لدينا ثماني مباريات لنلعبها في الدوري الإنجليزي، وعلينا أن نقاتل على مركز من المراكز الأربعة الأولى في تلك الأسابيع المتبقية".

وأكمل: "في دوري الأبطال أيضًا سنرى ما الذي سنستطيع أن نقوم به، وما هي الجودة التي يمتلكها الفريق عندما نواجه برشلونة في ربع النهائي".

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واختتم تصريحاته: "نعلم أن المنافسة مع أرسنال وتشيلسي وتوتنهام ستكون صعبة، سنرى كيف ستكون الأحوال بعد العطلة الدولية، فالأمور دومًا تكون معقدة بالنسبة للفرق التي تملك العديد من النجوم في المنتخبات، مثل مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الرابع بـ 60 نقطة.