ماتيتش: مانشستر يونايتد لا يملك ما يخسره في باريس

سقوط الأكبر أوروبياً في تاريخ يونايتد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شدد نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، أن فريقه لا يملك ما يخسره وسيقدم كل ما يملك في لقاء العودة أمام باريس سان جيرمان.

وخسر يونايتد مساء الثلاثاء بهدفين نظيفين أمام ضيفه الفرنسي، في الخسارة الأولى للمدير الفني أولي جونار سولشار والأكبر في تاريخه على ملعبه أوروبياً.

وقال ماتيتش مع موقع الاتحاد الأوروبي: "كانت مباراة صعبة، عندما تخسر تشعر بالضيق ولكن لعبنا كرة طيبة في المباراة ككل".

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💢 أكثر حراس المرمى حفاظًا على شباكهم في تاريخ دوري أبطال أوروبا:

🇪🇸 إيكر كاسياس - (57 مباراة)

🇳🇱 فان دير سار - (51 مباراة)

🇮🇹 بوفون - (50 مباراة)

🇨🇿 بيتر تشيك (49 مباراة). pic.twitter.com/0qucYw9ZnJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

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وأكمل: "الشوط الثاني عندما تلقينا الهدفين أصبح الأمر أصعب، وجدوا المساحات وكان يجب أن نخاطر ولكن نحترمهم".

وواصل الصربي: "يملكون لاعبين رائعين وهم فريق حقاً مميز، سنذهب لباريس لفعل أمراً ما، لا نملك ما نخسره وسنحاول لعب كرة طيبة هناك".

ويُلعب لقاء العودة في السادس من مارس المقبل على ملعب حديثة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.