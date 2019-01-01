ماتيتش: دي خيا لازال من أفضل الحراس في العالم

لاعب الوسط الصربي يدافع عن زميله

دافع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش، عن زميله الإسباني ديفيد دي خيا، مؤكداً أنه لازال أحد أفضل الحراس في العالم.

دي خيا يمر بواحدة من أسوأ فتراته المهنية مؤخراً، بعد الأخطاء المتكررة التي يرتكبها مع مانشستر يونايتد.

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الإسباني تسبب في بعض الأهداف المصيرية، كان منها ثنائية مانشستر سيتي بشباكه، وهدف التعادل لتشيلسي بالدوري الإنجليزي.

ومن جانبه دافع ماتيتش عن دي خيا قائلاً:"الأخطاء طبيعية لأي لاعب كرة قدم، الأمر يختلف عندما يخطيء الحارس فالجميع يرى ذلك".

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وأضاف:"عندما تكون واحداً من الأفضل في العالم فبالتأكيد أي خطأ ترتكبه سيتحدث عنه كل الناس".

وتابع:"الحراس داخل الأندية الصغيرة يرتكبون أخطاء مماثلة، لكن الحديث عنهم لا يطول، أنا أثق تماماً في عدم تأثير دي خيا بتلك المواقف، لأنه شخص وحارس رائع جداً وربما الأفضل لمانشستر يونايتد منذ سنوات".

ويستعد ماتيتش رفقة يونايتد لمواجهة هيديرسفيلد بالدوري الإنجليزي، طمحاً في العودة للانتصارات، وخطف المركز الرابع قبل نهاية البطولة بجولتين.