صفقة دي ليخت تكلف 145 مليون يورو ورايولا يثير المتاعب

رحيل ماتياس دي ليخت عن صفوف أياكس سيكلف الفريق الذي يسعى لضمه حوالي 145 مليون يورو بإجمالي راتبه وعمولة وكيله وقيمة الانتقال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اسبانية اليوم عن تفاصيل خروج النجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت من نادي أياكس، والمتوقع في الصيف المقبل.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب الشاب سيكلف فريقه الجديد حوالي 145 مليون يورو كإجمالي نفقات لإتمام الانتقال.

وذكرت الصحيفة أن أياكس لن يتخلى عن قيمة الـ 75 مليون يورو التي سبق وأن صرح بها النادي وممثلوه في أكثر من مناسبة في الأشهر الماضية.

حوار جول - لاعب أياكس السابق: صلاح يشبه رونالدو وميسي ونستطيع إقصاء ريال مدريد من الأبطال

ويطلب مينو رايولا وكيل اللاعب الحصول على مبلغ مالي قيمته 10 مليون يورو كعمولة على إتمام الصفقة، من أي طرف سينضم له النجم الشاب.

كما وضع رايولا شرطًا واضحًا بأني يكون راتب اللاعب في ناديه الجديد 12 مليون يورو ولمدة خمسة مواسم بشكل مبدأي، على أن يتم التفاوض على قيمة جديدة فيما بعد.

صلاح ونيمار وميسي ضمن أغلى 10 نجوم بالعالم ورونالدو خارج القائمة

ووصلت القيمة الاجمالية بذلك الشكل لـ 145 مليون يورو سيدفعها الفريق الذي سيضم دي ليخت لصفوفه في الصيف المقبل، وعلى مدار خمسة أعوام.

جدير بالذكر أن كل من يوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يسعون للحصول على خدمات اللاعب بعد خروج برشلونة من سباق ضمه.