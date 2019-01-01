ماتويدي يعيد تفكير في الرحيل عن يوفنتوس لموناكو

اللاعب الفرنسي بلايس ماتيودي نجم فريق يوفنتوس يرفض حتى الآن الموافقة على الانتقال لصفوف موناكو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الفرنسي بلايس ماتويدي نجم فريق يوفنتوس لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن رحيله عن الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورت إيطاليا" والتي أكدت أن اللاعب يمر بفترة من عدم الاستقرار على قرار نهائي فيما يخص انتقاله لموناكو.

وذكرت الصحيفة أن صاحب الـ ٣١ عامًا لا يزال في حاجة للمزيد من الوقت من أجل الوصول لقرارًا نهائيًا بشأن موقفه من الرحيل.

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ويسعى فريق يوفنتوس لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، حيث يسعى النادي لإغلاق قائمته قبل الثاني من سبتمبر المقبل.

وكان اللاعب قد شارك مع فريق يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي في التغلب على فريق الشباب وديًا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن موناكو يسعى للحصول على خدمات نجم وسط ملعب يوفنتوس ومعه اللاعب دانيلي روجاني هذا الصيف.