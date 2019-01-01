ماتويدي يشرح البداية الصعبة لرابيو مع يوفنتوس

ماتويدي يعترف بوجود صعوبات لرابيو في بداية مشواره مع يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال بليز ماتويدي نجم نادي يوفنتوس إن مواطنه وزميله في النادي والمنتخب أدريان رابيو يمر بصعوبات من أجل التكيف مع الوضع الجديد في الدوري الإيطالي.

وكان أدريان رابيو قد انتقل إلى صفوف السيدة العجوز قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ولم يشارك رابيو في كثير من المباريات حتى الآن، ولم يقدم الإضافة المنتظرة خلال المباريات القليلة التي شارك خلالها بديلًا مع الفريق.

وحول ذلك، قال ماتويدي إن مثل هذه الصعوبات تتعلق باختلاف نوعية المنافسة بين فرنسا وإيطاليا، وحجم الطموحات في يوفنتوس عنه في باريس سان جيرمان.

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وأضاف: "أتفهم تمامًا ما يمر به رابيو نظرًا لأنه حدث معي حين انتقلت من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس، مع الوقت تصبح الأمور أفضل"

وتابع: "لقد تابعت رابيو منذ بدايته ولعبت بجواره كثيرًا وأعرف ما هي إمكانياته، لديه قدرة على إثبات نفسه هنا ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت فقط"

يذكر أن ماوريسيو ساري كان قد صرح في 2017 بأن وجود أدريان رابيو في باريس سان جيرمان كان أحد أسباب رفضه تدريب نادي العاصمة الفرنسية، وذلك بسبب كسل لاعب يوفنتوس الجديد وعدم ركضه.