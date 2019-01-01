ماتويدي: رونالدو رقم 1 ويقودنا داخل وخارج الملعب

بليز ماتويدي نجم فريق يوفنتوس الإيطالي يشيد بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وبقيادته للفريق للعودة في النتيجة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.

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أشاد النجم الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط فريق يوفنتوس بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق والبيانكونيري الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "تيليفوت" الفرنسية وأكد خلالها أن لرونالدو دورًا هامًا في منح الفريق الحماس اللازم لتحقيق الانتصارات.

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وقال ماتويدي: "رونالدو قائد في الملعب وخارجه في غرفة الملابس، لقد قال لنا أننا سنستطيع أن نعود في النتيجة أمام أتلتيكو مدريد".

وأضاف: "لعبنا المباراة بدون الكثير من التفكير، كان علينا أن نسجل ذلك الهدف قبل الشوط الثاني، وهو ما سمح لنا أن نكون في حالة أفضل".

وأكمل: "الملعب كان رائعًا وكذلك الجماهير كانت مذهلة، رونالدو لاعب عظيم، هو رقم 1 بالنسبة لي، لا يزال يقوم بذلك بعد الحصول على خمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، ذلك جميل، سيكون من المذهل أن نحقق اللقب، نحن نعمل بشكل يومي من أجل ذلك".

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جدير بالذكر أن رونالدو كان قد قاد يوفنتوس في الأسبوع الماضي لعودة تاريخية أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا حيث سجل ثلاثة أهداف من أصل ثلاثة سجلها الفريق في مرمى الروخيبلانكوس.