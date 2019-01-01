ماتويدي: توقعت تلك القرعة مع كريستيانو رونالدو

بليز ماتويدي نجم وسط ملعب يوفنتوس ومنتخب فرنسا يكشف عن محادثة خاضها مع كريستيانو رونالدو قبل قرعة يورو ٢٠٢٠.

كشف اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي نجم خط وسط ملعب فريق يوفنتوس عن محادثة خاضها مع نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله في البيانكونيري حول قرعة بطولة يورو ٢٠٢٠ التي أقيمت اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب القرعة وأكد من خلالها أنه توقع مع رونالدو أن يتواجه المنتخب الفرنسي أمام نظيره البرتغالي من جديد.

وقال ماتويدي: "هدفنا أن ننهي المجموعة في المركز الأول بغض النظر عن الأسماء التي معنا فيها، سيكون من الضروري بالنسبة لنا أن نقدم نفس ما قدمناه من مكونات خلال البطولة الأخيرة، إن لم نقدم أكثر".

وأردف: "سنقوم بكل شيء من أجل التأهل، لقد تحدثت مع رونالدو وزملائي في يوفنتوس قليلًا وضحكنا قبل التدريب وتوقعنا كان صحيحًا".

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وأكمل: "سنكون سعداء لأننا سنقابل بعضنا البعض في البطولة بكل تأكيد، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل لنقوم به حتى حلول موعد البطولة".

وأنهى تصريحاته عن النهائي في البطولة الأخيرة: "لقد تجاوزنا تلك المباراة منذ فترة، والآن سنركز على لقاءات المجموعة أمام تلك الفرق".

وأضاف المدرب المساعد لمنتخب فرنسا جاي ستيفان: "غير واثق في مدى سعادة أصدقائنا الألمان والبرتغاليين في الوقت الحالي لكننا سنريد دومًا أن ننهي المجموعة فوقهم، لقد علمنا أن الوقوع في مثل تلك المجموعة أمرًا متاحًا وسيكون علينا التحضير للبطولة على ذلك الأساس الآن".

جدير بالذكر أن المجموعة السادسة تشهد وجود المنتخب البرتغالي حامل اللقب ونظيره الفرنسي الوصيف بالإضافة للمنتخب الألماني الذي خرج من نصف النهائي بنفس النسخة الماضية عام ٢٠١٦.