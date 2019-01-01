ماتويدي: الحل مع العنصرية محاربتها لا تجاهلها

نجم يوفنتوس ماتويدي يرفض السلبية في التعامل مع العنصرية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رأى النجم الفرنسي بليز ماتويدي متوسط ميدان يوفنتوس أن التعامل مع ظاهرة انتشار العنصرية في ملاعب كرة القدم لا يمكن أن يكون بهذه السلبية.

وكان ماتويدي قد تعرض رفقة المهاجم الإيطالي الصاعد مويس كين لهتافات عنصرية في مواجهة يوفنتوس الأخيرة خارج قواعده أمام كالياري.

وأدان ماتويدي عقب اللقاء ما حدث من قبل جماهير كالياري، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد ماتويدي على ذلك من خلال مقابلة أجراها مع صحيفة لو باريزيان، أكد خلالها أن مواجهة العنصرية يجب أن يكون عن طريق محاربتها لا تجاهلها.

وقال ماتويدي: "إنه لأمر مؤسف وغير مقبول، لا يمكن تخيل أننا في 2019 ولا زالت الجماهير تواجه اللاعبين أصحاب البشرة السمراء بأصوات القرود"

وأضاف: "لقد تعرضت لذلك في الموسم الماضي أيضًا ف مواجهة كالياري، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الموسم ولا في الموسم الماضي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "هؤلاء هم أعداء كرة القدم، ولا يجب أن يتواجدوا في المدرجات، يجب أن يتم معاقبة كل من يتسبب في ذلك ولا يتم التهاون معهم"

وحول ما حدث في مواجهة كالياري الأخيرة قال ماتويدي: "لقد طالبت من احلكم إيقاف المباراة واتخاذ أي إجراء حتى يتوقفوا عن ذلك، ولكن الحكم لم يتخذ القرار الصحيح"

وأضاف: "السلبية تلك هي من تجعل الأمور تزداد ولا تتوقف، التجاهل أمر سلبي للغاية، يجب محاربة هذه الظاهرة والمتسببين فيها"

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يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان قد فتح تحقيقًا بخصوص ما حدث خلال مواجهة يوفنتوس وكالياري.