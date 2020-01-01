الأهلي وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020، والتي تقام على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

طلائع الجيش 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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49- صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

47- خطأ لصالح سطوحي بعد تدخل قوي من الشحات

+3 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

44- خطأ لصالح أيمن أشرف بعد تدخل من عمرو جمال

41- خطأ لصالح فرانك بعد تدخل مع عمرو السولية

37- تسديدة قوية من على معلول من داخل منطقة الجزاء لكن خارج المرمى

34- محمد بسام ينقذ الهدف الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بأقدام مروان محسن

33- خطأ لصالح مروان محسن في منتصف الملعب

32- استئناف المباراة

30- توقف لشرب المياه

28- ركنية أولى للطلائع من الجانب الأيمن وسمير عالتنفيذ...الشناوي يخرج ويحولها إلى ركنية من الجانب الأيسر

26- ركنية أولى للأهلي من الجانب الأيسر...تنفذ للخلف للشحات الذي يرسل أمامية خطيرة لكن تمر من الجميع إلى ضربة مرمى

25- سقوط عمرو جمال على ارض الملعب بعد اشتراك مع بدر بانون

24- محمد ناصف يفقد السيطرة على الكرة وتخرج إلى تماس

21- عرضية بدون عنوان من أحمد سمير من الجانب الأيمن وسقوط السولية على ارض الملعب

20- خطأ لصالح الأهلي من الجانب الأيسر وعالتنفيذ قفشة.....تنفذ لكن عمرو جمال ينقذها برأسية رائعة

18- تسلل على مجدي قفشة للمرة الثالثة

16- قفشة يهدر فرصة الهدف الاول بعد تمريرة رائعة من مروان محسن استقبلها قفشة بتسديدة ضعيفة يتصدى لها بسام

15- أمامية من طاهر لمعلول لكن أطول من اللازم وتخرج إلى ضربة مرمى

13- خطأ لصالح حمدي فتحي في منتصف بعد تدخل من أحمد سمير

11- خطأ لصالح طاهر محمد طاهر في منتصف الملعب

10- الهدف الأول للطلائع يلغى بداعي التسلل

8- خطأ للطلائع من منتصف الملعب وسمير عالتنفيذ....يرسل أمامية لكن السولية يخرجها برأسية

6- خطأ لصالح زولا في منتصف ملعب الطلائع

5- على عكس المتوقع ضغط كبير من طلائع الجيش

3- سقوط عمرو جمال على ارض الملعب بعد اشتراك مع بدر بانون

2- رمية تماس بدون عنوان من محمد ناصف لاعب الطلائع تتحول إلى ضربة مرمى

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان ارض الملعب وبدأ السلام الوطني لجمهورية مصر العربية...

تشكيل طلائع الجيش

يبدأ المدرب طارق العشري بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

محمد بسام

محمد ناصف - خالد سطوحي - أحمد علاء الدين - علي الفيل

مهند لاشين - فرانك نجونجا - أحمد سمير

أحمد عبد الرحمن زولا - عمرو مرعي - عمرو جمال

البدلاء: ناصر منسي - توني جوميز - حسين السيد - محمد شعبان - إسلام محارب - مصطفى الزناري - مصطفى جمال - أحمد هاني - عمرو السيسي.

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات

مروان محسن

إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي طلائع الجيش 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/cO4xSjEnev — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 5, 2020

البدلاء: علي لطفي - رامي ربيعة - ناصر ماهر - محمود وحيد - محمود كهربا - صلاح محسن - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - جيرالدو.

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بالطبع لا نحتاج لشرح أهمية هذه البطولة التي يُشارك حامل اللقب فيها في البطولة الأفريقية، ليس هذا وحسب بل أيضاً يضرب موعداً مع بطل الدوري في لقاء السوبر المصري.

في حالة فوز الشياطين الحمر سيكون قد حقق اللقب السابع والثلاثون له، أما في حالة فوز الجيش سيحقق البطولة لأول مرة في تاريخ النادي.

أهلاً بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020، والمقامة على ستاد برج العرب.