ماتا : نشعر بالندم لما ينتظرنا في دور الـ16

الخسارة من فالنسيا كلفت مانشستر يونايتد صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا لصالح نظيره الإيطالي يوفنتوس

يرى صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا، أن فرص فريقه مانشستر يونايتد تبدو فى غاية الصعوبة بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

يونايتد أهدر فرصة سانحة لتصدر مجموعته بدوري الأبطال، بعد الخسارة من فالنسيا 2/1 أمس الأربعاء بالجولة السادسة من البطولة.

ويرفض بذلك الشياطين هدية منافسه يوفنتوس، الذي خسر من يانج بويز واحتفظ بالصدارة بعد سقوط مانشستر.

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وقال ماتا:" نشعر بالإحباط الشديد بعد علمنا بخسارة يوفنتوس، الانتصار كان سيجعلنا على صدارة المجموعة".

وأضاف:"كانت ليلة خاصة لي للعودة مرة أخرى لمواجهة فالنسيا فريقي السابق وجمهوره الذي يحبني ومنحني استقبالاً مميزاً".

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(📸: IG\10aguerosergiokun ) pic.twitter.com/qTaO9Kv4P6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

وتابع:"لكن بشكل عام فالأمر مُحبط لأننا حيث لم نقم بردة فعل سريعة خلال المباراة وفشلنا في استغلال الفرص".

واستكمل:" الأهم الآن هو تأهلنا ولكن كثاني مجموعة وهذا ما سيضعنا في مواجهة قوية بدور الـ16".

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وتأتي تصريحات صانع الألعاب الإسباني، قبل مواجهة شرسة لمانشستر أمام ليفربول الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز السادس بالبطولة بـ26 نقطة، مقابل 42 لصالح ليفربول أصحاب الصدارة.