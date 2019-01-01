ماتا: نريد الفوز على برشلونة وأفضل عدم الحديث عن عقدي

خوان ماتا نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه يسعى لوضع كل تركيزه على مباراته المقبلة أمام مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رفض النجم الإسباني خوان ماتا لاعب وسط ملعب مانشستر يونايتد الحديث عن عقده الجديد رفقة الفريق في الفترة الحالية من الموسم التي تشهد عدة مواجهات حاسمة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماتا لصالح صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، وأكد خلالها أنه يريد الإبقاء على حالة الاستقرار والهدوء الحالية في الفريق.

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وقال ماتا: "لا أعتقد أن الوقت الحالي يعد مناسبًا للحديث عن عقد جديد مع مانشستر يونايتد، يجب أن نفكر في الفريق قبل أن نفكر في أنفسنا".

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وأضاف: "لدينا مواجهة كبيرة قادم ونريد أن نضع كافة تركيزنا عليها، لقد كانت الفترة الماضية مليئة بالإشاعات عني وعن الفريق ، ولن أكون أنا الشخص الذي يثير التوتر في الفريق بتعليقاتي".

وأكمل: "أفضل مصلحة الفريق على مصلحتي في تلك المهمة الصعبة بمواجهة برشلونة، أعرف أن الجماهير تريد الفوز عليهم، لذلك كل تركيزنا على المباراة".

جدير بالذكر أن برشلونة يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.