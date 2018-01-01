ماتا: مواجهة فالنسيا عاطفية بالنسبة لي

ماتا يعود لمواجهة لفريقه القديم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، عن المواجهة أمام فالنسيا بدوري الأبطال وقال إنها تحمل طابعاً خاصاً له لكونهام أمام فريقه القديم.

ولعب ماتا مع فالنسيا في الفترة ما بين 2007 و2011، ثم انتقل للعب بألوان تشيلسي ومن بعدها إلى فريقه الحالي.

وقال ماتا في تصريحات نقلتها "سكاي": "مباراة الغد خاصة بالنسبة لي، عندما عدت هنا مع تشيلسي كان أمراً لا ينسى، وأتمنى أن يتكرر". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وواصل: "المباراة لا تعني شيء فيما يخص الترشح، ولكن على المستوى الشخصي هي تحمل عديد الذكريات والمشاعر، فالنسيا كان منزلي لأربعة أعوام".

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نيمار أصبح أكثر لاعب برازيلي تسجيلاً في دوري أبطال أوروبا، أصبح لديه 32 هدفًا🔝🎩، متفوقًا على مواطنه ريفالدو الذي سجل 31 هدفًا، وكاكا الذي سجل 30 هدفًأ. pic.twitter.com/k0qxvYaY9F — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 12, 2018

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وأضاف: "أنا سعيد جداً بتلك الفترة التي قضيتها هناك وسأظل دائماً ممتناً لها، الآن أنا في مانشستر يونايتد وسعيد كذلك ولا أعرف ما سيحدث بالمستقبل".

وختم الإسباني: "أحب البريميرليج ولكن لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".

وينتهي عقد ماتا مع مانشستر يونايتد بحلول الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي نادي في يناير المقبل مجاناً.

ويستضيف فالنسيا مانشستر يونايتد مساء الأربعاء، ويحتاج الأخير للانتصار وتعثر يوفنتوس حتى يتصدر المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.