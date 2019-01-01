ماتا: لا يوجد فوارق كبيرة بين مورينيو وسولشار

مانشستر استعاد حيويته مع سولشار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، أن الفريق لم يتغير فيه أي شيء برحيل جوزيه مورينيو وقدوم أولي جونار سولشار بالقيادة الفنية.

ورحل مورينيو وتولى سولشار تدريب يونايتد، ومنذ التغيير تحسنت نتائج الفريق بفوزه في آخر خمس مباريات وارتفاع المستوى الفني.

وقال ماتا مع "آس": "لم يتغير شيء خاص، مدرب أتى وهو أسطورة بالنادي وأعطانا الثقة، كان من المهم البدأ بشكل طيب معه وقدوم النتائج". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف: "وبسبب هذا كل شيء سار جيداً، أنا واثق أن سيكون هناك فترات صعبة للمدرب الجديد من الآن وحتى نهاية الموسم ولكن سنعطي كل شيء".

وأكمل الإسباني: "لعبت مع مورينيو في تشيلسي ويونايتد، هذا العام كان صعباً، لم نحصل على النتائج ولكن أثق في عودته قريباً كما قال وأتمنى له الأفضل".

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وأتبع: "مرينا بفترة صعبة ولكن نركز على إنهاء الموسم في مركز مؤهل لدوري الأبطال، نريد أهداف أخرى ولكن هذا الواقع".

وعن تجديد عقده: "لا أعرف، أنا في إنجلترا منذ فترة وتعودت على الأجواء، ولكن افتقد العائلة والمنزل والأصدقاء، لا أعرف متى سأعود، أنا في أحد افضل أندية العالم".

وينتهي عقد ماتا مع مانشستر يونايتد بحلول نهاية الموسم الجاري ولم يتم تجديده حتى الآن.

ويلعب يونايتد مساء الأحد المقبل أمام مضيفه توتنهام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.