ماتا: الصحافة تضخم من مشاكل مانشستر يونايتد

خوان ماتا يلقي باللوم على الصحافة فيما يتعلق بمشاكل مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألقى النجم الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي باللوم على الصحافة في تراكم مشاكل الشياطين الحمر والتركيز عليها في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "تيليجراف" وأكد خلالها أن لعب كرة القدم طالما كان حلمًا بالنسبة له منذ أن كان طفلًا صغيرًا، وأن مانشستر يونايتد هو المكان المثالي بالنسبة له لتحقيق ذلك الحلم.

وقال ماتا: "عندما كنت طفلًا في إسبانيا كل ما أردته أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، لقد كان والدي كذلك لكنه لم يلعب قط في الدرجة الأولى، وكان ذلك هو هدفي الوحيد أن أجعل عائلتي فخورة بي، والآن أنا ألعب في نفس النادي الذي لعب له بيكهام وجيجز وسكولز وكانتونا، الأمر مذهل".

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وأضاف: "الجميع هنا يعلم أن الجماهير اعتادت على الانتصارات، لكن الفريق في فترة تغييرات، رحل فيرجسون وتم تغيير المدير الفني عدة مرات، ونحاول الفوز بلقب الدوري الغائب منذ ست سنوات، كل ذلك يتسبب في الكثير من الضغط علينا".

وأكمل: "كل شيء في الصحافة يصبح أكبر بشكل تلقائي لمجرد أنه يرتبط بمانشستر يونايتد، أنتم تتحدثون عن مانشستر يونايتد أكثر من أي نادي كبير آخر".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد بدأ الموسم بشكل طيب بعد الفوز على تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة لكن الفريق تعادل أمام ولفرهامبتون في الجولة الثانية.