ماتا: اكتشفنا موهبة راشفورد منذ مرانه الأول بالفريق

سعادة في مانشستر يونايتد بعد التجديد للنجم الإنجليزي

كشف خوان ماتا صانع ألعاب مانشستر يونايتد، عن ظهور موهبة ماركوس راشفورد بالفريق منذ تدريبه الأول.

لويس فان جال كان أول من قام بتصعيد راشفورد من أكاديمية مانشستر، ومنحه فرصة الظهور مع الشياطين الحمر.

الدولي الإنجليزي أصبح من أهم اللاعبين بالنادي منذ تلك الفترة، وقام مؤخراً بتجديد عقده مع راتب أسبوعي يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

وقال ماتا عن زميله:"علمنا جودته منذ المران الأول مع الفريق، شعرنا بشيء خاص تجاه طريقة لعبه".

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وأضاف:"يسير بخطى ثابتة في مشواره نحو التطور، يتمتع بعقلية رائعة وهذا أمر مهم جداً للاعب في سنه".

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وتابع الإسباني:"يسجل الكثير من الأهداف لنا وللمنتخب الإنجليزي، ونشعر بسعادة كبيرة بتواجده معنا، يمكنه تغيير مسار أي مباراة بفضل سرعته ومهارته".

يذكر أن راشفورد ارتبط كثيراً بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، قبل أن يستطيع يونايتد الحفاظ على خدماته.