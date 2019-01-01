ماتا: هكذا أتذكر الثلاثية وريمونتادا مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ

خوان ماتا نجم فريق مانشستر يونايتد يروي ما يتذكره من عودة الشياطين الحمر التاريخية ضد بايرن ميونخ في نهائي أبطال 1999.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني خوان ماتا لاعب فريق مانشستر يونايتد أنه يتذكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 بين الشياطين الحمر وبايرن ميونخ بشكل جيد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماتا وأكد خلالها أنه تعلم الكثير من تلك المباراة ومن حصول مانشستر يونايتد على الثلاثية التاريخية في ذلك العام.

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🔗 https://t.co/n6hjxmiiVx pic.twitter.com/POjjbBkUNz — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وقال ماتا: "كان عمري 11 عامًا فقط وقتها ولا أتذكر الكثير، فقط أتذكر أهداف أولي وشيرنجهام، لكنني أيضًا أتذكر كيف تحسر نجوم بايرن ميونخ على الأرض بعد الخسارة".

وأضاف: "شعرت بالسعادة قادمة من نجوم مانشستر يونايتد وبالحسرة من نجوم بايرن ميونخ الذين خسروا مباراة كانوا قد تصوروا أنهم حققوا الفوز بها بالفعل".

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وأكمل: "أعتقد أن الحياة مثل كرة القدم يمكنها أن تتغير في ثواني، يونايتد في تلك الليلة أتم الثلاثية بعد الدوري والكأس حصل على دوري الأبطال، وكان شيئًا نادرًا بذلك الوقت".

جدير بالذكر أن وقت حصول مانشستر يونايتد على دوري الأبطال في 1999 كان يزامن تواجد ماتا في صفوف ناشئي فريق ريال أوفيديو.