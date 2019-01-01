مؤمن زكريا يكشف نصيحة الخطيب له وعلاقته بيوسف وموقف غريب مع كارتيرون

بعد غياب عن المباريات خلال الفترة الأخيرة، أزمة مؤمن تُحل بالإعارة لأحد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري المعار إلى أحد السعودي، أنه رغم ما تردد عنه خلال الفترة الأخيرة إلا أنه لم يفتعل أي مشكلة قبل الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، مشددًا على أنه كان ملتزمًا على آخر لحظة.

زكريا تمت إعارته خلال الميركاتو الشتوي إلى الجاري إلى النادي السعودي ولمدة ستة أشهر، بعدما تم استبعاده بشكل نهائي خلال الفترة الأخيرة من المشاركة في المباريات، رغم تجديد عقده وتأكيدات الجهاز الفني أن فرصته قادمة.

وأوضح مؤمن، خلال لقائه ببرنامج "الماتش"، حقيقة التحقيق معه بالأهلي، بسبب تصريحاته التليفزيونية، حيث قال: "لا توجد أي مشكلات، الناس هم من خلقوا أزمة بسبب عدم مشاركتي في المباريات، لكن طوال مسيرتي لم أفتعل أي مشكلة، حتى تردد أنه تم التحقيق معي في الأهلي، وهذا غير صحيح بالمرة، أنا ذهبت للنادي فقط من أجل أن أودع اللاعبين والجهاز الفني".

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صاحب الـ30 تطرق للحديث عن كواليس تجديد عقده بالقلعة الحمراء، والتي استمرت طويلًا وسط أنباء عن مماطلته بسبب المقابل المادي: "لم يحدث إطلاقًا أن طلبت مقابل مادي ضخم من أجل التجديد للأهلي، نعم تحدثت عن الجوانب المادية، لكن في حدود ما هو متاح للنادي وليس بطريقة مبالغ فيها على الإطلاق، لكن البعض قال أنني طلبت مليون دولار، وهذا لم يحدث، أنا فقط طلبت مستحقاتي المتأخرة وقيمة عقدي نؤجلها العام المقبل".

وأضاف: "والدتي أجرت عملية حزنًا على حزني، ووالدي وزوجتي وإخوتي جميعهم كانوا حزانى عليّ، أنني لأول مرة أوضع في هذا الموقف ألا ألعب لفترة طويلة، هناك فترة لم أشارك لمدة عشر مباريات، وهذا لم يحدث لي من قبل، ورغم ذلك كنت أتدرب بجدية وخضت أربع مباريات مع فريق الناشئين بالنادي، لأكون جاهزًا عندما تأتيني الفرصة مع الفريق الأول".

لاعب الشياطين الحمر المعار تابع: "اللاعبون والجمهور هم من ساندونني في أزمتى، وحصلت على نصائح من اللاعبين القدامى، فمثلًا عماد متعب طالبني بالصبر وقال لي أن الفرصة ستأتي لا محالة، وكنت واثقًا في كلامه، لكن بعد ذلك قالي لي أنه يشعر أن هناك شيء خاطئ يحدث إما مني أو الظروف المحيطة بي.

"حسام غالي تحدث معي كذلك قبل نهائي أفريقيا العام الماضي، وتعجب من غيابي عن النهائي، وطالبني بالتدرب والصمت فقط، لذلك التزمت الصمت خلال الفترة الماضية، لأنهم لديهم خبرات كبيرة ووضعوا في موقفي من قبل".

ترددت أنباء عن أن سبب أزمة اللاعب بالفريق هو محمد يوسف؛ المدرب العام، لأنه رفض التجديد خلال مفاوضاته معه وقتما كان مديرًا للكرة في الجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني السابق، في حين قام بالتجديد على الفوز عند تولي سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة الحالي، المسؤولية.

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حول علاقته بمحمد يوسف، علق: "الموسم الجاري هو الأول لي تحت قيادته، وعلاقتي به مثل علاقة أي مدرب بلاعب، قابلته خلال وداع زملائي، وصافحته وهو تمنى لي التوفيق".

مؤمن زكريا تم استبعاده من ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي أمام الترجي التونسي بشكل مفاجئ، وأوضح موقفًا فعله لأول مرة في تاريخه: "فوجئن بقرار استبعادي، فذهبت للفرنسي باتريس كارتيرون، كانت هذه أول مرة أتحدث بها مع مدرب في هذا الأمر، وقلت له لك حرية الاختيار، لو احتاجتني سأكون على قدر المسؤولية، فرد عليّ أنت لاعب كبير وخبرة، وبعدها تم استبعادي من القائمة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أشعر بها بحزن حقيقي".

من تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في مران الفريق اليوم السبت، دعمًا للفريق في الموسم الحالي. 🔴 pic.twitter.com/I8Onyrirc7 — جول مصر (@goaleg) ٢٦ يناير ٢٠١٩

وودع مؤمن أمس السبت، زملائه في الأهلي، وخلال ذلك قابل محمود الخطيب؛ رئيس النادي، الذي كان حاضرًا للقاء، وكشف اللاعب عن نصيحة بيبو له: "قال لي بالتوفيق ومنتظر عودتك بعد ستة أشهر، وكان سعيد بهذه الخطوة، قال لي أنها مفيدة لي للمشاركة والعودة أقوى".

يذكر أن صاحب الـ30 غادر فجر اليوم الأحد، القاهرة متجهًا إلى السعودي لبداية فترة إعارته، التي تنتهي بنهاية الموسم.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحترف بها زكريا بالدوري السعودي، حيث أعير في يناير من العام الماضي كذلك إلى أهلي جدة، وشارك معه في عشر مباريات، قبل أن يعود لصفوف المارد الأحمر في الصيف الماضي.