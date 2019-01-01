مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن الأهلي للدوري السعودي

استبعاد اللاعب من المباريات رغم تجديد عقده أثار استيائه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب مؤمن زكريا؛ جناح أيسر الأهلي المصري، من العودة من جديد إلى الدوري السعودي من جديد، لكن من بوابة أخرى غير الأهلي السعودي.

وكان جناح الشياطين الحمر قد خاض أولى تجاربه الاحترافية في يناير من العام الماضي بعدما انتقال للراقي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

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صاحب الـ30 عامًا يعاني من التهميش خلال الفترة الأخيرة بالقلعة الحمراء، حيث لم يشارك في المباريات منذ 17 من ديسمبر الماضي، على الرغم من تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن نادي أحد السعودي قدم عرضًا رسميًا لضم زكريا للحصول على خدماته لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن عرض أحد بلغ قيمته 100 ألف دولار، مؤكدة أن الصفقة اقتربت من الحسم.

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يذكر أن مؤمن تم استبعاده من المباريات الأخيرة في عهد المدير الفني السابق الفرنسي باتريس كارتيرون في ظل أزمة مماطلته في التجديد، لكن استمر استبعاده كذلك بعدما قام بتجديد عقده.

وأكدت عديد التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية أن اللاعب كان قد قام بجمع متعلقاته من النادي، وعقد خلال الأيام الماضي جلسة مع محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، لمعرفة أسباب استبعاده وتحديد مصيره.