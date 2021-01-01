مؤمنة يكشف للاعبي الأهلي محاولات إسقاطه .. وتصرف غريب من السومة

هل يستمر تراجع مستوى فريق الأهلي في الفترة المقبلة؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تحركات داخل النادي الأهلي من أجل استعادة الاستقرار خلال الفترة المتبقية في الموسم الحالي.

الأهلي يتعرض في الوقت الحالي للكثير من النتائج السلبية، مما تسبب تواجد الفريق في المركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين بالوقت الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "البلاد" السعودية، اليوم الأربعاء، أن عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي عقد اجتماعًا مع لاعبي الفريق خلال الساعات الأخيرة.

ووجه رسالة للاعبين قائلًا إنه يتعرض لحملة قوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، لإسقاطه خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع شهد حضور جميع اللاعبين في الفريق، ولكن هناك البعض لم يحضر على رأسهم النجم السوري عمر السومة مهاجم الراقي.

الأهلي يتواجد في الوقت الحالي بالمركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة بعد مرور 23 جولة.