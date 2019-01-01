مؤشر الأداء في الليج 1 - بالوتيلي يعود للاستعراض من جديد وديمبيلي يزأر بقوة

نبيل فقير، موسى ديمبيلي وماريو بالوتيلي، تعرفوا على نجوم الليج 1 الذين تألقوا واستحقوا دخول قائمتنا لمؤشر الأداء...

لعب موسى ديمبيلي دورًا جوهريًا خلال الانتصار العريض "5-1" لفريقه ليون أمام تولوز يوم الأحد الأخير، فاللاعب السابق لسيلتيك وقع على ثنائية رائعة قائدًا رفاقه لنتيجة يبدو أنها الأفضل لكتيبة المدرب "برونو جينيزيو" الموسم الحالي.

عطاء النجم الأسمراني جعله يعتلي صدارة مؤشر أداء أوبتا الخاص بالليج 1، فقد حصل على معدل 95,7 متفوقًا على عدد من النجوم اللامعين.

ذو ال22 عامًا أبدع بالأخص في توقيعه الثاني إذ تناغم بشكل كبير مع رفاقه وخاصة نبيل فقير الذي قدم له تمريرة حاسمة جد مميزة.

متوسط الميدان ذو الأصول الجزائرية عاد بقوة بعد التعافي من مشاكله العضيلة، حيث قاد هجوم فريقه بذكاء وساهم كثيرًا في صناعة الفرص، بالإضافة لتسجيله ضربة جزاء، ليستحق بالتالي التواجد في المركز الرابع من قائمتنا.

المركز الخامس كان أيضًا من نصيب أولمبيك ليون، فبيرتراند تراوري أبهر الكل بهدفه الرائع من على بعد 35 مترًا وبعطائه السخي على العموم في اللقاء.

وتذهب الوصافة هذا الأسبوع لجناح أنجيه "فلافيان تايت" بعدما زار شباك موناكو في مناسبتين وذلك رغم أنه لم يستطع بما قام به إهذاء الفوز لفريقه، فالكولومبي "راداميل فالكاو" رد عليه هو الآخر بثنائية خاطفًا تعادلاً في غاية الأهمية لرفاقه "2/2" وظافرًا في تقييمنا على المركز ال8.

ولإكمال منصة التتويج، وقع اختيارنا على لاعب ريمس "ماثيو كافارو" نتيجة لتألقه اللافت أمام أميان وحسمه الكبير، ففي 9 دقائق فقط من اللعب غير كل شيء لفريقه واقتنص تعادلاً بطعم الفوز في الدقائق الأخيرة.

أما هناك في جنوب البلاد، نجد نيس الذي يقاتل جولة تلو الأخرى من أجل ضمان مركز مؤهل للدوري الأوروبي. مواجهته لستراسبورج انتهت بفوز "1/0" بعد عمل يذكر فيشكر لكل من يوسف عطال الذي أشعل الرواق وسجل الهدف الوحيد ويلتحق به أيضًا ا في المركز 10 من لائحتنا المدافع الصلب "مالانج سار.

وأنهى "كاسيمير نينجا" مسجل الهدف الافتتاحي لكان في هزيمته أمام باريس سان جيرمان "2/1" المركز السابع، فيما عاد المشاكس الإيطالي "ماريو بالوتيلي" من جديد لترتيبنا من خلال المركز 9 وذلك بعد عودته لممارسة هوايته المفضلة واستعراض مهاراته أمام سانت إيتيان.