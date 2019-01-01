مؤشر الأداء في الليج 1 - فيراتي يُطرب بأدائه الراقي وكوناتي يصل مرتبة الامتياز

الإيطالي يعزف كالمايسترو في وسط ميدان باريس سان جيرمان، لكن الدولي السينيجالي كان الأكثر إبداعًا هذا الأسبوع...

توهج المهاجم السينيغالي "موسى كوناتي" بشكل لافت في الجولة الأخيرة من الليج 1، إذ قاد بهدفيه المميزين أميان لتحقيق نتيجة إيجابية مكنته من الابتعاد بعض الشيء عن مناطق الخطر.

الفريق كان متقدمًا في النتيجة بفضل تألق الأسمراني، بل وكان قريبًا جدًا من تحقيق الانتصار لولا الهدف المباغت للضيوف في الدقيقة ال6 من الوقت المبدد، لكن ذلك لم يمنع ذو ال26 عامًا من اعتلاء صدارة قائمتنا لهذا الأسبوع في مؤشر الأداء، حيث حاز على تنقيط 96,7.

أميان كان أيضًا يلعب اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة ال32 والخروج مع هذه الوضعية بنقطة كان إنجازًا مهمًا بالنسبة وبالعودة للهدفين الذين وقع عليهما نجد أن الأول جاء في الدقيقة ال24 بطريقة فنية رائعة، فموسى استغل تمريرة "إيدي جناهوري" ومهد مراوغًا الحارس وواضعًا الكرة ببراعة في الشباك.

أما التوقيع الثاني، فكان عقب ساعة تقريبًا من عمر اللقاء وهذه المرة استغل المهاجم إحدى التمريرات الجانبية وسدد بقوة معجزًا الحارس ومثبتًا للجماهير أنه لو لم يكن غائبًا لما كان فريقه في هذه الوضعية المعقدة نوعًا ما

حصيلة اللاعب 7 أهداف خلال 17 مباراة فقط شارك فيها بشكل أساسي كما أنه كان الموسم الماضي قد زار شباك الخصوم في 13 مناسبة، ما يثبت إمكانياته العالية، غير أن حظه العاثر مع الإصابة حرمه من إظهار كل ما في جعبته.

ويأتي في المركز الثاني من اللائحة ويسلي سعيد برصيد 96,5، فبعدما خصر فريقه ديحون 8 من آخر 9 مباريات وتأخر في النتيجة أمام أولمبيك ليون، ظهر المهاجم الفرنسي ليقود زملاءه لقلب الطاولة، إذ وقع على التعادل بعد دقيقتين فقط وساعد رفاقه بشكل جوهري في تسجيل الهدف الثاني والثالث "3-1"

ويكمل الإيطالي المتعود على الظهور معنا في الترتيب "ماركو فيراتي" منصة الثلاثة الأوائل، فرغم أن فريقه خرج متعادلاً "2-2" أمام ستراسبورج، إلا أنه كان قد صال وجال في وسط الميدان متناغمًا بشكل مبهر مع ليوناردو باريديس والذي يكمل بدوره في المركز ال7.

الأرجنتيني كان صاحب التمريرة الرائعة التي وقع من خلالها زميله "إيريك تشوبو موتينج" على الهدف الأول" كما عمل طيلة اللقاء على تقديم كرات دقيقة والمساهمة في بناء الهجمات بذكاء.

أما اللقاء الأكثر جنونًا هذا الأسبوع، فهو بلا شك ذلك الذي عرف تعادل أنجيه أمام رين "3-3" وشهد أهدافًا سينيمائية كما جعل 4 ممن كانوا حاضرين فيه يدخلون قائمتنا.

اللاعب السابق لآرسنال "جيف رين أديلايدي" تمكن من هز الشباك مرتين وهما بالمناسبة أول هدفين له في الدوري الفرنسي ومكناه في نفس الوقت من الحصول على معدل 93,7، فيما كان زميله ستيفان باهوكين خلفه في المركز الرابع بحصيلة 90,9.

من جهة رين كان حاتم بنعرفة الأفضل وسادس الترتيب خاصة وأنه أظهر إمكانيات ومهارات عالية في الهدف الأول والذي عززه بالثاني من علامة الجزاء كما يأتي زميله المعار من ميلان "مباي نيانج في المركز ما قبل الأخير بـ 88,7.

ويمثل "إيسياجا سيلا" من تولوز المدافعين هذا الأسبوع، فعلاوة على أدائه الراقي في الخط الخلفي وقع على الهدف الوحيد لفريقه أمام نانت، فيما يكمل مهاجم موناكو "ستيفان يوفيتيتشش" القائمة بعدما دخل من دكة البدلاء ليسجل هدفًا وإن كان قد منح فريقه التعادل فقط، فإن الفرحة التي ولدها كانت مثل الفوز أو أكثر بالنظر لتوقيته "الدقيقة ال94".