مؤشر الأداء في الليج 1 - فالكاو وبيبي يتألقان بشكل لافت، لكن أجورك يخطف منهما الأضواء

مهاجم ستراسبورج يبهر أمام ليون وإنجاز مميز للفتى المشاكس بالوتيلي...

بتألقه اللافت في الجولة الأخيرة أمام أولمبيك ليون، ضاعف مهاجم ستراسبورج "لودوفيتش أجورك" حظوظ أولمبيك مارسيليا في اقتناص مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فقد وقع على هدفين متتاليين وبشكل سريع للغاية مانحًا رفاقه تعادلاً في غاية الأهمية "2-2".

اللاعب البالغ من العمر 25 سنة تمكن من فك شفرة دفاعات أعجزت أبرز مهاجمي برشلونة، فسواريز وميسي لم يتمكنا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من التسجيل واكتفى فريقهم بنتيجة البياض.

لودوفيتش حصل بما قام به في هذه الجولة على أعلى تقييم في مؤشر الأداء المقدم من أوبتا، إذ حاز على معدل 97,8 خاصة وأن توقيعيه جاءا بعدما كان فريقه متأخرًا في النتيجة "2-0" وباستغلال لمؤهلاته البدنية وتناغمه الكبير مع رفاقه.

وهناك في مونبلييه، بزغ نجم أنجيه الشاب "نجيلو فولجيني" بشكل لافت، فرغم دخوله كبديل فقط، إلا أنه تأقلم بسرعة مع أجواء اللقاء وقاد فريقه الذي كان يعاني من نقص عددي لتقليص النتيجة بامتياز، قبل أن يعود ليقدم تمريرة سحرية لـ "باهوكن" الذي عدل النتيجة بطريقة في غاية الروعة وفي الوقت المبدد.

ونجد في المركز الثالث من ترتيبنا لهذا الأسبوع جناح ريمس "زينيلي"، فمنذ قدوم هذا الأخير للدوري الفرنسي وهو يظهر مستويات مميزة.

صحيح أن أداءه اختلف بدرجات من مباراة لأخرى لكنه أمام ريمس كان مبدعًا بالفعل وصاحب الهدف الوحيد وبالغ الأهمية لفريقه الذي حصد التعادل "1-1" في نهاية المطاف.

ورغم أن فالكاو لا يتواجد ضمن الثلاثة الأوائل، إلا أنه قدم أيضًا مجهودًا يذكر فيشكر في قمة فريقه موناكو أمام بوردو، حيث منح رفاقه تعادلاً غاليًا "1-1" بهدف عن طريق رأسية مميزة وهي نتيجة تساعدهم شيئًا ما على الابتعاد عن مناطق الخطر.

وفي مراتب المنافسة على المقاعد الأوروبية قدمت معظم الفرق أداءً طيبًا مع بزوغ لمهاجميها ، فنيكولا بيبي حمل ليل على كتفيه وأهداه الفوز "1-0" على سانت إيتيان وذلك بتعملق كبير أمام رفاق "ستيفان روفييه".

ويواصل الفتى المشاكس "ماريو بالوتيلي" العزف على نغمات الطرب الكروي وقد بات أيضًا بعد أكثر من 4 عقود أول لاعب في مارسيليا يتمكن من تسجيل 4 أهداف في أول 4 مباريات له داخل ميدانه.

الإيطالي سجل في مرمى فريقه السابق نيس مانحًا نادي الجنوب الفرنسي 3 نقاط يقرب بها نفسه من مركز دوري الأبطال.

ويأتي أخيرًا مهاجم كان "كاسمير نينجا" ولاعب رين "أدريان هونو" في المركز ال7 وال10 على التوالي وذلك بعدما سجلا معًا في انتصار المارد الأحمر والأسود "3-1"، قبل صدامه القادم مع آرسنال في الدوري الأوروبي.