مؤشر الأداء في الليج 1 -جولوفان وفابريجاس يسطعان في رحلة بحث موناكو عن بر الأمان

موناكو يحقق أول انتصار له هذا الموسم على أرضه وبأداء مميز حعل عنصرين له في قائمة مؤشر الأداء لهذا الأسبوع...

هل يكون الانتصار الأخير على تولوز محطة خروج موناكو من النفق الضيق وبداية وبداية التوغل نحو المناطق الدافئة؟

حقق نادي الإمارة الفرنسية انتصارًا هامًا وجد مشجع في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي وذلك بأهداف من توقيع القادم خلال سوق الانتقالات الشتوية "سيسك فابريجاس" وألكسندر جولوفان.

3 نقاط ثمينة لكتيبة "ليوناردو جارديم" والتي نجد منها عنصرين في مؤشر الأداء من أوبتا لهذا الأسبوع، فجولوفان أبدع في خط الوسط وأمتع المتتبعين بهدفه حاصلاً على أعلى علامة في اللائحة وذلك بـ97,7.

الإسباني سيسك فابريجاس حضر من جهته في التوب 5، حيث واصل أمام تولوز تأثيره الواضح على أسلوب الفريق.

أما هناك بجانب بلجيكا، قدم نادي ليل طبقًا كرويًا دسمًا حين انتصر برباعية نظيفة على نيس، فقد كان الأداء الجماعي والتناغم الدقيق بين اللاعبين، لكن بمهارات فردية مميزة أيضًا وخاصة من رافايل لياو الذي سجل هدفًا في غاية الجمال جعله يلمع أداءه ويحصل على تنقيط 89,4 في مؤشر الأداء

زميله نيكولا بيبي كان أفضل منه، بل والوصيف في القائمة بعدما سجل هدفًا وتناغم بمهارة مع "جوناثان بامبا" في الهدف الثاني، فيما دخل "لوك ريمي" أيضًا الترتيب نتيجة لتوقيعه على الهدف الرابع وتألقه في الدقائق المعدودة التي خاضها.

بدلاء آخرون بصموا على مستويات طيبة هذا الأسبوع في الدوري الفرنسي وذلك كسوك هيون جون وكلينتون نجي اللذان بزعا في مواجهة ريميس لأولمبيك مارسيليا.



ستيفان باهوكين كان مميزًا أيضًا وخلق الفارق في مواجهة فريقه أنجيه لديجون، إذ أتعب دفاعات الخصم باستمرار ومنح رفاقه الفوز بهدفه في الشوط الأول.

ولا يمكننا بطبيعة الحال تجاهل فوز أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان، فنادي الشمال الفرنسي يعد أول فريق يتمكن من الإطاحة بكتيبة "توخيل" هذا الموسم.

المهاجم السابق لسيلتيك "موسى ديمبيلي" كان من بين المتألقين بشدة في هذا الصدام الطاحن، إذا عدل قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يعود ويحصل على ضربة جزاء حولها زميله "نبيل فقير" بنجاح في مرمى الحارس العنيد "أنثوني لوبيز".