مؤشر أداء الليج 1: مبابي يظهر بأداء يليق بالأبطال

صاحب الـ20 ربيعًا يقدم أداءً مميزًا مُجددًا بعد أن سجل الهاتريك الثاني له أمام موناكو

اختار باريس سان جيرمان الوقت المُناسب من أجل حسم تتويجه بلقب الدوري الفرنسي، وذلك بعد أن أهدر فرصتين متتاليتين في مُباراتين سابقتين.

ولعب مبابي دورًا مهمًا في حسم الأمور رسميًا لصالح الفريق العاصمي بعد أن ظهر مجددًا بأداء مميز جدًا أمام موناكو، ليُسجل ثلاثة أهداف ويصل لهدفه الثلاثين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ما يقربه من تحقيق هدفه المتمثل في التحول للاعب الفرنسي صاحب أعلى سجل تهديفي في موسم واحد من الدوريات الكبرى.

ذو الـ20 ربيعًا قدّم أداءً خارقًا للعادة مجددًا، حيث أظهر سرعة كبيرة جدًا من أجل افتتاح التسجيل مستفيدًا من تمريرة بينية من زميله موسى ديابي، قبل أن يُضيف الهدف الثاني بسرعة، بعد تبادل التمريرات مع دانييل ألفيس في مناطق الخصم ثم يُنهي الكرة في المرمى بشكل مميز.

مبابي سدد كرة أخرى على القائم في الشوط الثاني، قبل أن يسجل الهدف الثالث من صناعة برازيلية مُجددًا.

ذلك الأداء مكّن مبابي من اعتلاء صدارة مؤشر أداء الليج 1 لهذا الأسبوع، وهو مؤشر يقوم بجرد أداء كل لاعبي الدوري الفرنسي في كل المباريات ويمنحهم علامة نهائية من أصل 100. كيليان حصل على علامة 99،7 هذا الأسبوع، ما يُظهر مدى روعة الأداء الذي قدّمه.

أما قائمة أفضل 10 لاعبين في مؤشر الأداء فقد جاءت متنوعة بعد أن احتلها لاعبون من 8 أندية مختلفة، حيث ذهب المركز الثاني للاعب نانت خليفة كوليبالي، والذي قدّم قبلة الحياة لفريقه الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من أجل تخطي عقبة أميان بثلاثة أهداف لهدفين.

كوليبالي سدد كرة صاروخية في الهدف الأول، حيث تخلص من خصمه ثم أطلق كرة في الزاوية البعيدة. وبعد دقائق قليلة، وجد نفسه مجددًا منفردًا بالحارس ليُضيف الهدف الثاني.

خوان فيرني أوتيرو سجّل هدف الأسبوع في تلك المباراة لصالح أميان، حيث أنهى عملية فردية بتسديدة في زاوية مستحيلة منح بها بعض الأمل لفريقة. ذلك الهدف مكّنه من احتلال المركز الرابع في ترتيب هذا الأسبوع، فيما احتل زميله شيخ تيميتي المركز العاشر بعد أن سجل بدوره بعد الدخول كبديل.

أما المركز الثالث فقد احتله الرجل الذي كان أكثر استمرارية في التألق خلال الفترة الأخيرة، حيث ظهر في قائمة مؤشر الأداء للمرة السادسة على التوالي: مارتين تيرييه. لاعب ستراسبورج السابق واصل التألق، وسجل في كل من مبارياته الخمس الأخيرة. هدفه يوم الجمعة أمام أنجيه كان حاسمًا ليمنح فريقه فوزًا يضعه في موقف مميز من أجل احتلال المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

أما الفريق الآخر الذي يريد اللعب في أوروبا الموسم المقبل فهو مونبولييه الذي فاز على ستراسبورج يوم السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف، وهي مباراة لعب فيها أندي ديلورت وفلورون مولي دورًا محوريًا.

مولي احتل المركز الخامس في مؤشر أداء هذا الأسبوع بعد أن سجل من ركلة حرة مباشرة، فيما احتل ديلورت المركز الثامن بعد أن سجل هدفه رقم 13 في الدوري هذا الموسم.

وشهدت ملاعب أخرى بعض المستويات المميزة من بعض اللاعبين.

فبينجامان جينوت لعب دورًا مهمًا في فوز فريقه على رين بثلاثة أهداف لهدفين، فيما حافظ حارس نيس بريس سامبا على نظافة شباكه بأعجوبة ممكنًا فريقه من التفوق على نيس بهدف نظيف.

اللاعب الإنجليزي جوش ماجا دخل أيضًا القائمة، بعد أن سجل أول أهدافه لصالح بوردو هذا الموسم بفضل إنهاء ذكي لهجمة فريقه أمام نيم، قبل أن يُعكّر صفو ليلته بالخروج مصابًا في نهاية الشوط الأول.

عمومًا، يبدو أن ملامح الدوري قد بدأت تتضح هذا الموسم، وذلك بعد أن حسم باريس سان جيرمان رسميًا لقب الدوري، فيما يبقى الصراع على مراكز دوري الأبطال والدوري الأوروبي مفتوحًا رغم الأفضلية التي اكتسبتها بعض الفرق.

يوم السبت المقبل، سيسعى باريس سان جيرمان للظفر بالثنائية المحلية، حينما سيواجه رين على حديقة الأمراء، وهو خصم يلعب آخر حظوظه للعب الدوري الأوروبي الموسم المقبل عبر الفوز بالكأس المحلية.