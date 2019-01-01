مؤشر أداء الليج 1 ـ كورني يتفوق على نيمار ويظفر بلقب رجل الجولة

نيمار الذي سيغيب عن بقية الموسم بسبب الإيقاف قدّم أداءً مميزًا، لكن كورني تفوق عليه

نجح لاعب ليون ماكسويل كورني في تسجيل هدفين خلال الانتصار العريض لفريقه على مارسيليا بثلاثية نظيفة، ما جعل رجال برونو جينيسيو على بعد فوز واحد فقط من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان ليون قد اضطر في الجولة الماضية للتعادل بهدفين في كل مرمى أمام ليل، لكنه استفاد من تعثر سانت إيتيان يوم الجمعة من أجل التقدم بفارق أربع نقاط عن جاره ومطارده في جدول الترتيب، قبل مُباراتين من نهاية الدوري.

ورغم أن كورني اشتكى علنًا مؤخرًا من دور البديل الذي يلعبه مع ليون، إلا أنه استغل الفرصة التي أتيحت له على أكمل وجه، ليحتل صدارة ترتيب مؤشر الليج 1 المقدم من طرف أوبتا أسبوعيًا، والذي يُرتّب لاعبي الدوري الفرنسي حسب مؤشر نقاط يصل لـ100 نقطة.

لاعب ميتز السابق تمكن من افتتاح التسجيل، قبل أن ينجح زميله موسى ديمبيلي في مضاعفة الغلة لفريقة رغم دخوله كبديل.

كورني حصل على 96.9 في مؤشر الأداء هذا الأسبوع، فيما تمكن زميله البرتغالي أنتوني لوبيس من دخول قائمة أفضل 10 لاعبين، بعد أن حظي بتقييم 88.3 بفضل تصدياته الحاسمة.

أما في مؤخرة جدول ترتيب الليج 1، فسنجد تألقًا لافتًا للمغربي فيصل فجر الذي قدّم مباراة كبيرة رفقة فريق كون وقاده لفوز مهم جد على ريمس.

الدولي المغربي كان مايسترو خط الوسط، قبل أن يسجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة.

ورغم أن الجهود الكبيرة التي قام بها موسى دومبيا مع ريمس لم تمنع فريقه من الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين، إلا أنه تمكن من حجز مكان لنفسه ضمن أفضل 10 لاعبين في الدوري الفرنسي هذا الأسبوع.

أما نجم باريس سان جيرمان نيمار فقد نجح مجددًا في العودة للقائمة. ففي الوقت الذي كان فيه كيليان مبابي موقوفًا، استغل نيمار آخر مباراة له قبل الدخول في فترة الإيقاف المُطبقة عليه من أجل تقديم مستويات كبيرة.

وإن عدنا للمُباراة، فسنجد أن كل الأمور الإيجابية التي قام بها الفريق الباريسي مرّت عبر لاعب برشلونة السابق، والذي أبهر الجميع مجددًا بمهاراته العالية، علمًا أنه افتتح التسجيل وقاد فريقه للفوز بهدفين لهدف أمام أنجيه.

وفي بداية تلك المباراة، هدّد جناح أنجيه فلافيان تايت فريق أغلى لاعب في العالم، حيث قام بعمل كبير في الرواق الأيمن قبل أن يمرر كرة عرضية مميزة كادت تسكن المرمى، لولا تدخل مميز من جيانلويجي بوفون، الذي لم يكن يلعب على شيء مهم بعد أن ضمن البقاء.

تايت الذي قد يرحل عن فريقه هذا الصيف، احتل المركز السادس في ترتيب أفضل اللاعبين.

المركز الرابع والخامس كان من نصيب لاعبين من رين، والأمر يتعلق بالحارس توماس كوبيك والمهاجم اسماعيلا سار.

اللاعبان معًا كانا حاسمين، حيث نجح كوبيك في التصدي لركلة جزاء، وهو ما تسبب في هبوط جانجون، فيما سجل سار الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة طويلة من الحارس التشكيي، علمًا أن اللقاء انتهى بهدف في كل مرمى.

الأداء القتالي من متوسط ميدان جانجون ليبوجانج فيري مكّنه من احتلال المركز الثامن، ما جاء ليواسي فريقه قليلًا بعد أن ضمن اللعب في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

أما متعدد المراكز رونو ريبار فقد نجح في إنهاء الجولة ضمن أفضل 10 لاعبين. هذه الجولة، شارك كمهاجم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن لعب كظهير أيمن في الجولات الماضي، فتمكن من تسجيل هدف الفوز أمام موناكو بعد مجهود رائع، ليترك فريق الإماراة الفرنسية في وضع معقد.

مباراة موناكو أمام أميان في الأسبوع المقبل ستكون حارقة جدًا وستحدد بشكل كبير هوية من سيهبط منهم للدرجة الثانية، فيما ستكون مباراة ليون أمام كون بأهمية قصوى أيضًا.

باريس سان جيرمان سيلاعب ديجون هذا الأسبوع، لكن فريق العاصمة سيكون من دون مبابي، نيمار، ماركينوس ولا ماركو فيراتي الموقوفين، ما قد يعرضه لسقوط جديد.