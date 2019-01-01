مؤشر أداء الليج 1: بيبي يروض باريس لكن أجورك هو رجل الجولة

رغم أن مُهاجم ليل كان في جل عناوين الصحافة يوم الاثنين، إلّا أن نجم ستراسبورج هو من كان صاحب الأداء الأفضل نهاية هذا الأسبوع

تمكّن مُهاجم ستراسبورج "لودوفيك أجورك" من التفوق على نظيره في ليل "نيكولا بيبي" للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة 32 من الدوري الفرنسي، وذلك رغم مُساهمة لاعب ليل في اكتساح فريقه لباريس سان جيرمان بخمسة أهداف لهدف.

وقامت أوبتا بتجميع الأداء الفردي لكل لاعبي دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لتخرج بتقييم على 100 يُظهر مدى تألق اللاعب من عدمه في كل مباراة.

وحظي أجورك بتقييم 96.7 نهاية هذا الأسبوع، وهو التقييم الأعلى هذه الجولة، مما سيُمكن اللاعب من نسيان خيبة أمل جلوسه على مقاعد البدلاء في نهائي كأس العصبة الفرنسية، عقب أداءٍ رائع أمام جانجون في لقاءٍ انتهى بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف في كل مرمى.

ويحتل راسينج ستراسبورج المركز الثاني رفقة ليل في ترتيب الفرق الأكثر تسجيلًا في الدوري هذا الموسم، وأجورك لم يقم سوى بتأكيد قوة فريقه بعد تسجيل هدفين أمام جانجون، مُشددًا على قدراته الكبيرة كمُهاجم قنّاص بعد أن تمكّن من تحويل عرضيتين للمرمى.

وإن كان أجورك قد حظي بلقب أفضل لاعب في الجولة، فإن بيبي هو أكثر من خطف الأنظار. النجم الإيفواري تمكن من التألق وخلق متاعبًا كبيرة لباريس سان جيرمان الذي سقط بخمسة أهداف لهدف.

بيبي تسبب في طرد بيرنات في الشوط الأول، وقام بضغط كبير على دفاع باريس سان جيرمان طيلة اللقاء، قبل أن يُسجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة الـ51، فيما كان حاسمًا بفضل تمريرتين حاسمتين لكل من جابرييل وجوزيه فونتي، ما جعله يقرّب فريقه أكثر من المُشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مُباراة باريس سان جيرمان جاءت لتؤكد أن بيبي قادر على التألق حتى أمام أحد أقوى فرق أوروبا، ما سيرفع أكثر من أسهمه.

شريك بيبي في الإطاحة بباريس سان جيرمان جوناثان بامبا احتل المركز السابع في قائمة أفضل لاعبي الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي.

أما نجم آرسنال السابق ماثيو ديبوشي فقد ظهر في المركز الثالث هذا الأسبوع بعد أن واصل التألق بقميص سانت إيتيان. اللاعب الدولي الفرنسي السابق عانى من بعض المشاكل مع الإصابة هذا الموسم، لكنه تمكن من تسجيل هدفين لفريقه الذي تفوق بثلاثية نظيفة على بوردو وبات قريبًا بدوره من حسم المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

نجم مارسيليا لويز جوستافو احتل المركز الرابع هذا الأسبوع، وذلك بعد أن تألق في مُباراة فريقه أمام نيم على الفيلودروم، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين، ساهم فيهما بتسجيل هدف عبر تسديدة رائعة من بعيد.

مشاكل تيرييه مع ليون لا تختلف كثيرًا عن مشاكل جوزتافو مع مارسيليا هذا الموسم، لكنه بعيد كل البعد عن المُساءلة التي قد تحصل مع بعض من زُملائه، خاصة بعد تسجيله في كل مباراة من مباريات فريقه الأربعة الأخيرة. تسديدته المقوسة منحت فريقه التقدم الذي نجح نانت في استدراكه والتعديل من ركلة حرة مباشرة سجلها ليمبوبي. كلا اللاعبين تواجدا في قائمة هذا الأسبوع، تيرييه في المركز الخامس وليمبومبي في المركز التاسع.

هدّافا مونبولييه في الفوز على تولوز بهدفين لهدف "إلياس الشكيري" و"سليمان كامارا"، دخلا القائمة في المركز السادس والثامن على التوالي، فيما احتل يافع آرسنال السابق جيف رين أديلاييد المركز العاشر بعد أن نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين، علمًا أنه لم يسجل قط قبل ذلك في الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان فشل في حسم لقب الدوري لصالحه للمرة الثانية على التوالي، لكن الأمر لا يبدو أنه سينتظر كثيرًا، فالباريسيون يملكون فرصة للتتويج يوم الأربعاء المقبل حينما يواجهون نانت، والتعادل سيكون كافيًا لإعلانهم كأبطال للدوري الفرنسي مجددًا، علمًا أنه سيواجهون موناكو يوم الأحد المقبل في حديقة الأمراء.

أما ليل وبيبي فسيحاولان الابتعاد أكثر في المركز الثاني حين سيواجهان تولوز، فيما يبقى الصراع على بقية المراكز مفتوحًا.