مؤشر أداء الليج 1 - أداء جيرمان البطولي لم يكف مارسيليا

أولمبيك مارسيليا اضطر للتعادل بهدف في كل مرمى أمام ستراسبورج رغم تألق مُهاجمه

عاش مارسيليا نهاية أسبوع مخيبة للأمال بعد أن اضطر للتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه ستراسبورج يوم الجمعة، والذي عقبه فوز سانت إيتيان أمام موناكو، ما يجعل وضع فريق الفيلودروم معقدًا في سباقه من أجل التأهل للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

فريق رودي جارسيا استفاد من المستويات المميزة لمُهاجمه فالير جيرمان، الذي كان أفضل لاعب هذه الجولة في الليج 1 حسب مؤشر الأداء الخاص بأوبتا، والذي يقيم اللاعبين على سلم يصل لـ100.

لاعب موناكو السابق تمكن من الحصول على علامة 97.4 من أصل 100، بفضل هدفه الرائع جدًا والذي افتتح به النتيجة، وذلك بعد أن استفاد من تمريرة مميزة من زميله ماريو بالوتيلي، قبل أن يودعها الشباك بتسديدة رائعة.

أما المركز الثاني هذا الأسبوع، فقد كان من نصيب جناح تولوز ماثيو دوسيفي، والذي قدّم أفضل مبارياته هذا الموسم خلال تعادل فريقه أمام رين بهدفين في كل مرمى.

دوسيفي كان نشيطًا جدًا في رواقه بفضل انطلاقاته وعرضياته التي كادت تأتي بالجديد في أكثر من مناسبة، قبل أن يُسجل هدفًا لفريقه عن طريق تحويل عرضية جيري دورماز إلى المرمى والتي جاءت من كرة ثابتة.

أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب ريمي كابيلا، الذي لعب دورًا محوريًا في فوز سانت إيتيان على موناكو بثلاثة أهداف لهدفين.

كرته نصف الهوائية مكنت الفريق الأخضر من التقدم في النتيجة، كما كان حاسمًا بتمريرته لأرنو نوردان، والتي منحت فريقه الفوز. نوردان نجح بالمقابل في الدخول لأول مرة لقائمة أفضل 10 لاعبين لأول مرة هذا الموسم، رغم أنه لم يلعب سوى لـ45 دقيقة.

جيلسون مارتنيز عاد ليُشارك مع موناكو هذا الأسبوع، وتمكّن من ترك بصمته بفضل هدف جاء بفضل تمريرة مميزة من كارلوس فينيسيوس.

فالونتان رونجييه واصل تألقه هذا الأسبوع، واحتل المركز الرابع. قائد نانت لعب دورًا مهمًا وألهم فريق وحيد خليلوزيتش لتحقيق فوزه الخامس على التوالي أمام ديجون.

المُباراة عرفت افتتاح التسجيل عبر تسديدة بعيدة المدى لعبداللاي توري الذي احتل المركز الثامن في تصنيف هذا الأسبوع.

كما استمرت الفترة الصعبة التي يمر بها باريس سان جيرمان نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد أن اكتفى بالتعادل بهدف في كل مرمى أمام نيس. ماركو فيراتي قدّم أداءً رائعًا، فيما تألق إجناسيوس جاناجو من صفوف نيس، ليدخلا معًا في قائمة أفضل 10 لاعبين هذا الأسبوع.

أما لقاء القمة بين ليون وليل، فقد أوفى بكل وعوده، وكان الشاب بوباكاري سوماري فيه رجل المباراة بعد أن تمكن من تسجيل أول هدف في مسيرته الاحترافية.

اللاعب الذي يُعد أحد أهم المواهب الفرنسية الصاعدة، مكّن فريقه من الاقتراب أكثر من التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عقب فرض التعادل بهدفين لمثلهما على ليون.

وعلى أي حال، يبدو أن الصراع بين ليون وسانت إيتيان على المركز الثالث سيكون مُشتعلًا نهاية الموسم الحالي، وزيارة ليون لمارسيليا في الأسبوع المقبل ستكون بتطلعات كبيرة.