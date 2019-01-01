مؤتمر يوفنتوس | ساري: علينا التعلم من أخطاء لقاء أتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات ماوريسيو ساري قبل مواجهة فيرونا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، على أهمية الاستفادة من الأخطاء التي أدت للتعادل أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس تعادل بهدفين لمثلهما رغم تقدمه بثنائية نظيفة حتى آخر 10 دقائق من لقاء الروخي بلانكوس.

وقال ساري في تصريحات قبل مواجهة فيرونا في الدوري الإيطالي: "حينما لا تسير الأمور بالشكل المتوقع أحاول أن أفهم السبب وأحلل الأخطاء بهدف الوصول إلى وسيلة أفضل لتجنب تكرار ما حدث. التعادل مع أتلتيكو مدريد ليس كارثيًا لكن يجب ألا نكرر هذه العيوب مرة أخرى".

وتابع: "باولو ديبالا لا يلعب لأنه عاد متأخرًا من كوبا أمريكا ولم يكن في أفضل أحواله البدنية لكنني واثق من أنّه سيحصل على دقائق أكثر في الفترة المقبلة".

مدرب تشيلسي السابق أكد أنّ آرون رامسي أصبح جاهزًا للمشاركات المقبلة ولكن أدريان رابيو لا يزال يعاني من بعض الآلام أما دوجلاس كوستا فلن يتواجد في الوقت الراهن.

واختتم: "أرى أنّ فريدريك بيرناردسكي يستطيع اللعب في المنتصف أو في الهجوم وأحتاجه للقيام بكل هذه الأدوار لتقديم أفضل نتيجة بالنسبة للفريق. إنّه لاعب رائع دون شك".

يوفنتوس سقط في الجولة الماضية بالتعادل أمام فيورنتينا ليترك إنتر في صدارة الدوري الإيطالي.