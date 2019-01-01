مؤتمر يوفنتوس | أليجري: كريستيانو رونالدو لن يلعب ضد جنوى

تعرف على تصريحات أليجري بشأن كريستيانو رونالدو قبل مباراة جنوى

أكد ماسيلميانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة جنوى في الجولة 28 من الدوري الإيطالي بعد تألقه أمام أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

رونالدو سجل هاتريك أمام أتلتيكو مدريد وقاد البيانكونيري للعودة في النتيجة بعد الخسارة ذهابًا بثنائية نظيفة.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "رونالدو لن يلعب مباراة جنوى ولن يسافر مع الفريق. إنّه بعمر 34 عامًا ولعب العديد من المباريات وبحاجة إلى فترة للراحة".

وتابع: "نحتاج للفوز في 5 مباريات لتحقيق بطولة الدوري الإيطالي وسنحاول جلب النقاط الثلاثة لإنهاء المهمة سريعًا".

مدرب السيدة العجوز أشار إلى أنّ دوجلاس كوستا سوف يخضع لفحوصات يوم الثلاثاء لمعرفة فترة عودته موضحًا استمرار إصابة سامي خضيرة وبارزيلي، كما نفى إمكانية إعادة فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف: "سعيد بما حدث في مباراة أتلتيكو مدريد، كل شيء كان رائعًا سواء في قدرة الفريق على العودة أو الحماس الكبير الموجود عن الجماهير".

واختتم: "ديبالا لاعب رائع وسوف يكون له دور كبير في أشهر الحسم المقبلة سواء محليًا أو قاريًا".

يوفنتوس يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في مباريات الدوري.