مؤتمر نبذ التعصب - رئيس الزمالك: أين الأهلي؟ ومن سيحاسب عبد الحفيظ؟.. علينا أن نكون قدوة

رئيس القلعة البيضاء يرحب بالذهاب للأهلي والتصالح مع مجلس إدارته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد رئيس الزمالك أنه لا توجد عدوانية بينه وبين أحد، مشددًا على دوره الدائم في نبذ التعصب في الكرة المصرية، مبديًا تعجبه من غياب الأهلي عن حضور مؤتمر نبذ التعصب.

رئيس القلعة البيضاء حضر اليوم الثلاثاء، مؤتمر نبذ التعصب الذي نظمته رابطة النقاد الرياضيين بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين، في حضور وزير الرياضة أشرف صبحي، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

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وقال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر: "من لم يحضر المؤتمر اليوم لا يحترم النقاد الرياضيين ولا جمعية اللاعبين المحترفين، عدم حضور الأهلي وهو الطرف الآخر في الأزمة بداية الخطأ".

وأضاف: "المبادرات تبدأ بحسن نية، سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، سخر من الزمالك بالأمس، من سيحاسبه؟ وأين نبذ التعصب في ذلك؟، إذا كنا نريد نبذ التطرف علينا أن نكون قدوة قبل أن نتحدث في أي شيء".

رئيس القلعة البيضاء تابع: "كرمنا صالح سليم في الزمالك وتدخلنا لنبذ التعصب قبل لقاء الأهلي والترجي وقمنا بإذاعة المباراة داخل النادي، لأنني أرى أن التعصب الكروي أصعب من التعصب الديني، فهو قد يتسبب في أزمة بين الجماهير كما حدث من قبل".

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واختتم: "من جانبنا ليس لدينا عداوة مع أحد والزمالك يمد يده لأي طرف، وأؤكد أنني أرحب بالذهاب للأهلي في أي وقت".

يذكر أن عدد من الأطراف دعت لعقد مبادرات للصلح بين قطبي الكرة المصرية بعدما اشتدت الصراع بين الجماهير خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قيام رئيس الزمالك بالهجوم على محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، وهو ما زاد من اشتعال الأزمة.