مؤتمر نبذ التعصب - أبو ريدة: أحذر من كارثة.. وشوبير: لا نريد تكرار تجارب أليمة

دعوة لمسؤولي الأندية بتحمل مسؤوليتهم تجاه الجماهير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شدد هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية دور مسؤولي الأندية في نبذ التعصب بين الجماهير، محذرًا من خطر التعصب على الكرة المصرية.

ودعت رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، اليوم الثلاثاء، لعقد مؤتمر صحفي من أجل نبذ التعصب بين جماهير الكرة في مصر، حضره أبو ريدة ونائبه أحمد شوبير وعدد من أعضاء اتحاد الكرة، بجانب أشرف صبحي وزير الرياضة، ورئيس نادي الزمالك.

أبو ريدة قال، خلال المؤتمر: "هجوم الجماهير المتبادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى كارثة في مصر، لذلك على مسؤولي الأندية أن يعوا جيدًا الدور المنوط بهم في توعية الجماهير والتحلي بالروح الرياضية وتفهم ثقافة المنافسة".

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من جانبه، طالب أحمد شوبير الجميع بالتحلي بالروح الرياضية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل إقبال مصر على استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في شهر يونيو المقبل.

وأضاف شوبير: "أشكر الجميع على الاهتمام، ولابد أن نعترف أن الجميع أخطأ، مصر عانت من التعصب بشكل كبير، ولا نريد تكرار هذه التجارب الأليمة التى يعلمها الجميع مرة أخرى، مضيفا أنه دخل علينا سلاحًا جديدًا اسمه التواصل الاجتماعي وهو خطر كبير، ولكن لدينا حدثًا هامًا هو بطولة أمم أفريقيا، ولابد من الظهور بشكل جيد ونحن قادرون على ذلك".

يذكر أن مصر تستعد لاستضافة كأس أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها، بعدما اكتسحت جنوب أفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد.