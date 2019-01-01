مؤتمر مانشستر يونايتد | سولشار: نحتاج لتحسين اللمسة الأخيرة ولا أفكر في مستقبل هيريرا

تعرف على تصريحات سولشار في المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام

أكد أوليه سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، معاناة فريقه في ترجمة الفرص لأهداف رافضًا الحديث عن مستقبل لاعب الشياطين الحمر، أندير هيريرا.

هيريرا لديه عقد ينتهي في الصيف المقبل والتقارير الصحفية تؤكد اقترابه من باريس سان جيرمان.

وقال سولشار في المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام: "هيريرا يحاول العودة بسرعة للمباريات لكي يساعد الفريق وعقده ساري معنا لنهاية الموسم ولا أستطيع الحديث عما قد يحدث بعد ذلك. يمكن أن تسألوه عن مستقبله أما أنا أركز فقط على استعادته".

وتابع: "نحتاج ألا نفرط في أي نقطة من المباريات المتبقية لكي ننضم للثلاثة الكبار وخاصة وأننا سنواجه تشيلسي في الفترة المقبلة، ولذلك لا بديل عن الفوز على وست هام".

المدرب النرويجي أكد استمرار غياب هيريرا للإصابة بجانب شكوك حول جاهزية نيمانيا ماتيتش أمام وست هام موضحًا إمكانية عودة أليكسيس سانشيز أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا رسميًا يعتذر فيه عن الهتافات العنصرية التي وجهت للاعب ليفربول محمد صلاح من بعض الأشخاص المنتمين لتشيلسي، بإحدى الحانات في التشيك 📄 pic.twitter.com/XVRMawbWOx — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وأردف: "لدي خيار إراحة لاعب أو اثنين في مباراة الغد لأجل التواجد في لقاء برشلونة، ولكن جيسي لينجارد وأنطوني مارسيال لم يبدءا اللقاء الماضي وغدًا سوف يكونا أساسيين".

واختتم: "لا أحد يشعر بالسعادة حينما يخسر فريقه ولكننا لعبنا أمام فرق قوية وقدمنا مباريات جيدة وافتقدنا فقط للمسة الأخيرة. يجب إيجاد حل لهذه الأزمة في الفترة الحاسمة من الموسم".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.