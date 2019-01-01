مؤتمر مانشستر يونايتد | سولشار يزيد الغموض حول مستقبل فالنسيا ودي خيا

هل يستمر فالنسيا ودي خيا للموسم المقبل مع مانشستر يونايتد أم الرحيل بات وشيكًا؟

أكد أوليه سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وجود مفاوضات بين إدارة الفريق وديفيد دي خيا، حارس المرمى، بجانب أنطونيو فالنسيا، إلا أنّه رفض الحديث عن التوصل لاتفاق نهائي.

فالنسيا لديه بند يسمح لاستمراره لموسم إضافي ويحتاج لتفعيل هذا البند قبل الخامسة عصر اليوم، الجمعة، بتوقيت جرينيتش.

وقال النرويجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "فالنسيا لا يزال مصابًا ولن يشارك أمام ساوثامبتون، أما بالنسبة لمفاوضات التجديد فالأمر بينه وبين النادي".

وتابع: "دي خيا حارس رائع مثل بيتر شمايكل وإيدوين فان دير سار، وإن كان هو الوحيد في هذا المركز الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن موسم، ولا أعرف أي شيء عن تطورات تمديد التعاقد".

سولشار أوضح أنّ الإصابات أجبرته على طريقة لعب مختلفة وتغيير ديناميكية الفريق متمنيًا عودة باقي اللاعبين ليستمر في خطته لتحسين موسم الشياطين الحمر، كما رفض الحديث عن العائدين مشيرًا إلى أنّه سيختبر الجميع غدًا.

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وأردف: "مباراة الأربعاء ضد باريس سان جيرمان لا تشغل تفكيري حاليًا، أهتم فقط بالفوز على ساوثامبتون وتقديم أداء جيد للاستمرار في المنافسة على مركز مؤهل للأبطال".

واختتم: "لوك شاو يقدم مستويات جيدة وتطور كثيرًا بعد استعادة الثقة، أما لوكاكو فاستعادة حسه التهديفي في الوقت الحالي أمر حيوي للغاية".

مانشستر يونايتد يواجه ساوثامبتون مساء الغد، السبت، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.