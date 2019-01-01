مؤتمر ليفربول | كلوب: لا أخشى إصابة فان دايك وتشيلسي يشبه دورتموند

تعرف على تصريحات كلوب قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّه لا يشعر بالقلق حال تعرض فيرجيل فان دايك لأي إصابة مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد.

تشيلسي يستضيف ليفربول مساء الأحد المقبل في "ستامفورد بريدج" في لقاء الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "مباراة نابولي لم تكن سيئة على الإطلاق بالنسبة للفريق رغم الخسارة، أعتقد أننا لعبنا أمام منافس قوي مثل نابولي وكانوا الأفضل على مستوى الدفاع والوسط والمباراة كانت متكافئة حتى ركلة الجزاء".

وتابع: "لست قلقًا لو تعرض فان دايك للإصابة لأننا نمتلك 4 مدافعين على أعلى مستوى وكلهم يستطيعون اللعب سويًا دون أي أزمة، ولكني لا أحب الحديث عن أشياء لم تحدث بعد".

المدرب الألماني أكد أنّ أدريان تطور كثيرًا وأصبح متفاهمًا بصورة أفضل مع الخط الخلفي مشيرًا إلى أنّ الأخطاء قد تحدث أحيانًا لكنّه يقدم مستويات جيدة للغاية.

وأردف: "نمتلك سجلًا سلبيًا خارج ملعبنا أمام الستة الكبار؟ أعتقد أنهم منافسين أقوياء ويلعبون على أرضهم ورغم أنّ هذه الأخبار ليست جيدة لكنني لا أشعر بالقلق فلا أحد يستطيع ضمان فوزنا أو فوز تشيلسي فهم أقوياء بالطبع".

ولم يحقق الريدز سوى انتصار وحيد في آخر 12 مباراة خارج "أنفيلد" أمام الستة الكبار.

صاحب الـ 52 عامًا أكد عودة نابي كيتا إلى التدريبات واستمرار غياب أليسون بيكر أما أوريجي فلا يزال تحت المتابعة يومًا وراء الآخر لمعرفة مدى جاهزيته لكنه قد لا يشارك يوم الأحد ضد تشيلسي، مشيرًا إلى أنّ مستوى فابينيو ليس مفاجئًا لأنّه يلعب كما كان مع موناكو واحتاج لوقت للتأقلم والآن يقدم مستويات رائعة.

كلوب تطرق للإشادة بمدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، بقوله: "لقد قام بعمل عظيم في ديربي كاونتي ولست مندهشًا بما يقدمه رفقة البلوز ولكن الدوري الإنجليزي صعب والبعض لا يشعر بالسعادة سوى بالنتائج. تابعت مبارياتهم ويقدمون أداءًا جيدًا مع لاعبين شباب، لامبارد حقا مدرب رائع".

وواصل: "لا يوجد اختلاف على المستوى الدفاعي للفريق والأهداف التي استقبلناها كانت غريبة ولكن بالطبع علينا التطور. تشيلسي عالج مشاكله ولا أعتقد أنهم توقعوا الخسارة أمام فالنسيا. البلوز يذكرني بفريق بوروسيا دورتموند حينما كنت معهم لديهم مجموعة شابة جيدة".

واختتم: "كريستيان بوليستيتش لاعب رائع مع الأسف وتوقيع مذهل. أعتقد أنّ تشيلسي لم يتأثر كثيرًا بعقوبة الحرمان من الصفقات لأنه امتلك عدد من اللاعبين معارين وبالتالي استطاع الاعتماد عليهم، لديهم مثلا تامي إبراهام القادر على تسجيل الكثير من الأهداف".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بينما يمتلك تشيلسي 8 نقاط في المركز الخامس.