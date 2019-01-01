مؤتمر ليفربول | كلوب: صلاح تألق أمام بايرن ميونخ ولا أفكر في قرعة دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات كلوب قبل مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بالمستوى الذي ظهر عليه المصري محمد صلاح أمام بايرن ميونخ كما رفض الحديث عن مواجهة بورتو في دوري الأبطال.

ليفربول كان قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بايرن ميونخ ليواجه بورتو.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "إصابة هيندرسون سوف تبعده عن مباراة هذا الأسبوع وفترة التوقف الدولي قد تكون كافية ليعود، أما بالنسبة لنابي كيتا فسوف نقيم حالته قبل المباراة".

وتابع: "مواجهة فولهام دائمًا صعبة ولدينا الثقة في أنفسنا وعلينا أن نبقى في كامل التركيز على بطولة البريميرليج، وما قدمناه أمام بايرن ميونخ لم يكن فقط لأن الفريق الألماني ليس في حالته ولكن لأننا لعبنا بصورة رائعة".

وأردف: "نحن الآن في موقف يسمح لنا بالفوز بالبطولات وسوف نحاول الحفاظ عىل مستوانا ونتخطى كل مباراة على حدة لأجل حصد أي لقب بنهاية الموسم الحالي والأهم بناء مشروع للمستقبل".

كلوب أشاد بمستوى محمد صلاح ضد بايرن ميونخ موضحًا أنّه "قام بكل شيء بالطريقة الصحيحة" رافضًا انتقاده بسبب إهدار إنفراد، كما أشاد بهدف ساديو ماني الأول الذي لم يتصوره أبدًا.

⭕️ بالطبع لا توجد مواجهة سهلة في هذه البطولة وتحديدًا في تلك الأدوار 🙋‍♂️



لكن عليكم أن تطمئنوا قليلًا يا @LFC_Arabic حيث أنكم في 6⃣ مباريات ضد بورتو في مختلف المنافسات الأوروبية لم تخسروا ولا مرة 👏

فزتم في 3⃣

وتعادلتم في مثلهم 😉#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/izffeWkTdL — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

واختتم مدافعًا عن ماتيب: "إنّه لاعب رائع وقدّم مباراة جيدة ولكن البعض يفضل الانتقادات ولذلك يتحدثون عن تسجيله هدفًا في مرمنا. جو قدّم مستويات جيدة طوال الموسم وأتمنى منه الإستمرارية".

وحول قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، قال المدرب الألماني: "ماذا أقول؟ لعبنا ضد بورتو العام الماضي وكنا متميزين للغاية والنتيجة كانت غريبة ولم أتوقعها وفي مباراة الإياب شاهدنا صلابة من الفريق البرتغالي".

وواصل: "لا أود التفكير في مواجهة بورتو الآن، نحن نتحدث فقط عن قرعة والمباراة لن تُلعب الآن ولدينا مواجهات أخرى أكثر أهمية في الفترة المقبلة ولدينا المعلومات التي نحتاجها وسوف نستعد جيدًا لهذه المباراة".