مؤتمر فالفيردي : لن أُزعج ميسي من أجل ديمبيلي وننتظر ميركاتو يناير

تصريحات إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قبل مباراة ليفانتي غداً الأحد في الدوري الإسباني

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنه لا يخطط لتغيير مكان المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

برشلونة يستعد لمواجهة ليفانتي غداً الأحد، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، وقبل المباراة تحدث فالفيردي عن آخر استعداداته.

وقال مدرب برسا في المؤتمر الصحفي:"لا أفكر في إزاحة ميسي من الجانب الأيمن من أجل الدفع بعثمان ديمبيلي بهذا المركز".

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وأضاف:"ديمبيلي يجيد اللعب سواء على الجانب الأيمن والأيسر، وميسي يشعر بارتياح أكبر في مركزه الحالي".

وأما عن إراحة راكيتيتش وبوسكيتس:"لقد كان استخدمهما بمباراة الكأس وأمام توتنهام، يمثلان أهمية كبيرة جداً لي وللنادي، سندرس أولوياتنا جيداً قبل يناير القادم".

هكذا تمنى @paulpogba عيد ميلاد سعيد لجيسي لينجارد! 🕺😅



(📹: IG/paulpogba) pic.twitter.com/qdzMp2FzeW — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

عودة أومتيتي:"سيكون نبأ عظيم جداً بالنسبة لنا، دعونا نرى كيف سيتعافى من إصابته، لدينا تغطية جيدة الآن وبعدها ننتظر سوق الانتقالات".

عودة سيرجي روبرتو ومالكوم:"أعتقد أنهما في حالة جيدة ولكن لا أتوقع مشاركتهما غداً ربما المباراة القادمة".

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مواجهة ليفانتي:"لقد قاموا بتغيير خطتهم أكثر من مرة سواء باللعب بثلاث أو أربع مدافعين، يقدمون نتائج جيدة وعانينا ضدهم الموسم الماضي لذلك ستكون مباراة قوية".

وتتخذ مباراة ليفانتي مع برشلونة طابع ثأري، حيث تسبب الأول في إفساد دوري اللاهزيمة على الفريق الكتالوني بالنسخة الماضية من الليجا.

ويلعب برشلونة المباراة في المركز الأول بـ31 نقطة، متساوياً مع أتليتكو مدريد بنفس الرصيد، مقابل 22 لليفانتي السابع.