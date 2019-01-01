مؤتمر ريال مدريد يبدأ وسولاري لا يحضر

لماذا تأخر سولاري عن المؤتمر الصحفي؟

تأخر سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن المؤتمر الصحفي نحو ساعة وثلث الساعة قبل مواجهة ريال بلد الوليد.

سولاري مهدد بالرحيل عن صفوف النادي الملكي بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ المؤتمر الصحفي كان مقررًا في الواحدة ظهرًا بتوقيت مدريد (الثانية بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت مكة المكرمة) ولكن المدرب الأرجنتيني لم يظهر حتى الثانية والثلث.

ولم يعتد سولاري على التأخير دون مبرارات حتى لو كان ذلك لعدة دقائق.

التقارير الصحفية أفادت بتعيين جوزيه مورينيو أو زين الدين زيدان لخلافة سولاري في ريال مدريد، كما تردد اسم سيدوروف ليكون المدرب المؤقت لنهاية الموسم.