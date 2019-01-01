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مؤتمر ريال مدريد | سولاري: لا نفكر في الكلاسيكو وبنزيما يجعل زملائه أفضل

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تعرف على تصريحات سولاري قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ فريقه لا يهتم سوى بمواجهة ديبورتيفو ألافيس ولا يفكر في كلاسيكو الكأس كما أشاد بدور كريم بنزيما.

ريال مدريد يواجع فريق ديبورتيفو ألافيس مساء غد، الأحد، في الجولة 22 من الدوري الإسباني قبل أن يصطدم ببرشلونة في نصف نهائي كأس الملك.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي: "لا نفكر في مباراة برشلونة ولا يشغل بالنا سوى مباراة ألافيس والتي لن تكون سهلة على الإطلاق".

وتابع: "ريال مدريد اعتاد المنافسة على جميع الجبهات وهذا الأمر ليس بجديد، وكل لاعب جاهز عدا خيسوس فاييخو المصاب ولا نقلق من الجدول المزدحم".

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المدير الفني للملكي أشار إلى أنّ عودة جاريث بيل وماركو أسينسيو تمنح الإضافة للفريق في ظل وجود فينيسيوس جونيور والثلاثي قادر على اللعب في أكثر من مركز مثل كريم بنزيما.

وواصل: "بنزيما لاعب يساعد زملائه ويجعلهم أفضل. وجوده معنا دائمًا يمثل إضافة كبيرة ونتطلع لأكثر من ذلك منه".

واختتم: "بيل دائمًا تحت الأضواء وننتظر منه مستوى أفضل كما فعل في كأس العالم للأندية أو في مباراة روما. الفريق متحد على هدف واحد ولن نتوقف عن القتال لأجل حصد الالقاب".

 

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