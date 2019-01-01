مؤتمر ريال مدريد | سولاري: سوف نقاتل في الليجا ولا يمكن التقليل من الإنجازات

تعرف على تصريحات سولاري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال بلد الوليد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفين لنادي ريال مدريد، أنّ الفريق لم يستسلم في الدوري الإسباني مشيرًا إلى الإنجازات التي حققها هذا الجيل في الأعوام السابق.

سولاري تأخر عن المؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة ريال بلد الوليد في الجولة 27 من الدوري الإسباني ساعة وثلث الساعة.

وقال الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي: "سوف نخوض مباراة بلد الوليد باحترافية ونبذل قصارى جهدنا في حصد النقاط بالدوري الإسباني، فحسابيًا لا تزال حظوظنا قائمة للفوز بالليجا ووف نقاتل".



وتابع: "سيرخيو راموس سوف يأتي معنا إلى بلد الوليد رغم الإيقاف وذلك لدعم الفريق، هذا هو الدور العظيم الذي يقوم به القائد، كما أنّ العقوبات على إيسكو أمر داخلي ولن نتحدث عنه".

وكان إيسكو قد رفض ركوب حافلة الفريق بعد استبعاده من مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وأردف: "الآن علينا اتخاذ خطوة بخطوة في مسيرة الفريق ومحاولة الفوز بكل مباراة في الليجا، هذا دوري ودور الفريق".

سولاري حضر منذ قليل وبدأ المؤتمر الصحفي 🎙️📽️ https://t.co/GtDEG7PK0V — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019

سولاري رفض الحديث عما يحدث داخل غرفة ملابس ريال مدريد مشيرًا إلا أنّ الفريق يقوم بالنقد الذاتي وليس فقط بعد الهزائم ولكن في كل مرلة طوال الموسم وهناك قدرة على معالجة الفترة الصعبة والمضي قدمًا.

ورفض المدرب الحديث عن شعور الفريق بحالة الإحباط مؤكدًا أنّهم على أعلى درجات الاحترافية وبذلوا كل ما لديهم في المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ في مهنة كرة القدم كل مدرب لديه فترة ويرحل ولم يتحدث عن خليفته المحتمل.

واختتم: "وظيفتي تقييم اللاعبين وأعلم أنّهم على أعلى درجات الإلتزام، ورغم شهور الجميع بالحزن والألم بعدما حدث في الفترة الأخيرة ولكن هذا لا ينتقص من الإنجازات التي حققها ريال مدريد".

التقارير الصحفية أفادت بتعيين جوزيه مورينيو أو زين الدين زيدان لخلافة سولاري في ريال مدريد، كما تردد اسم سيدوروف ليكون المدرب المؤقت لنهاية الموسم.