مؤتمر ريال مدريد | سولاري: الفرق الأوروبية الأفصل ونحلم بالمونديال

تعرف على تصريحات سولاري قبل مواجهة العين في نهائي كأس العالم للأندية

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ الفرق الأوروبية هي الأقوى في العالم كما عبّر عن دهشته من فشل ريفير بليت للوصول إلى نهائي مونديال الأندية.

ريال مدريد يواجه العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية مساء غد، السبت.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفرق الأوروبية هي الأقوى في العالم وجميع الأندية تضع نفسها في مقارنة معنا ونحن دائمًا المرشح الأبرز للفوز باللقب".

وتابع: "أود إضافة كأس العالم للأندية إلى إنجازات الفريق لنحققه 3 مرات على التوالي كما فعلنا في دوري أبطال أوروبا. أنا متحمس للغاية للمباراة النهائية".

مدرب الملكي أشار إلى أنّ الفوز بدوري أبطال أوروبا لم يحصل على الاهتمام الكافي في وسائل الإعلام رغم أنّه إنجاز تاريخي.

الفريق العيناوي سيخوض نهائي مونديال الأندية بهذا القميص الأنيق 💫

الزعيم سيرتدي القميص الأسود لأول مرة في تاريخه 🙌 https://t.co/14sNitbBFz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 21, 2018

وواصل: "إيسكو في حالة جيدة، لقد لعب دقائق رائعة أمام كاشيما في نصف النهائي ونجح في تقديم مباراة مميزة".

واختتم: "لم أتوقع فشل ريفير بليت في التأهل للنهائي ولكن هذا دليل على التنافسية في هذه البطولة. أعلم أنّ العين سيخوض المباراة بكامل أسلحته وستكون مباراة قوية".

ريال مدريد حصد اللقب 3 مرات من قبل في 2014 و2016 و2017 وحقق البطولة الثانية له ضد أصحاب الأرض في اليابان.