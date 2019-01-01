مؤتمر ريال مدريد | سولاري: افتقرنا فقط للتسجيل أمام برشلونة

تعرف على تصريحات سولاري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ فريقه قدّم مباراة رائعة في كلاسيكو الكأس دون برشلونة ولكنّه افتقر فقط للتهديف وقادر على إصلاح هذا الأمر.

برشلونة يواجه ريال مدريد مرة أخرى غدًا، السبت، بعد 3 أيام فقط من التغلب على الملكي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سولاري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة جيدة يوم الأربعاء ولقد افتقرنا فقط للمسة الأخيرة وهذا أمر نحتاج لإصلاحه. لا أراه كارثيًا لأنّها المرة الأولى منذ فترة طويلة التي نفشل في التسجيل".

وتابع: "فينيسيوس تطور بصورة ملحوظة ويقدم مستويات جيدة كما أنّه لا يخشى الضغط ويرغب في التعلم وتطوير إمكانياته.

سولاري رفض الحديث عن إمكانية المداورة أو مشاركة إيسكو ومارسيلو وبيل في التشكيل الأساسي، كما لم يعلق على عقوبة سيرخيو راموس في دوري أبطال أوروبا.

ناقوس خطر 🚨

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وأردف: "لا نفكر في مباراة أياكس في دوري الأبطال وكل لقاء له أهمية، كما أنّ تركيزنا في مواجهة الغد مختلفة لأن البطولة مختلفة ونطلب من الجمهور التواجد بنفس القوة كما حدث يوم الأربعاء الماضي".

واختتم: "أعتقد أنّ الفريق من النواحي الدفاعية يسير بشكل جيد ونريد التحسن دون شك. نخوض كل لقاء في الليجا كما لو أنّه نهائي ولن نتوقف عن القتال لأجل حصد هذه البطولة".

ريال مدريد يحتل المركز الثالث بفارق 9 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر بعد 25 جولة.