مؤتمر ريال مدريد | زيدان: لا يوجد لاعب قادر على تعويض كريستيانو رونالدو

تعرف على تصريحات زيدان قبل مواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّّه لا يوجد لاعب قادر على تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مسترجعًا ذكرياته السيئة ضد ليجانيس.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ليجانيس مساء الغد، الإثنين، في لقاء الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "كريستيانو رونالدو رحل عن ريال مدريد وهذا هو الواقع الآن. لا يوجد لاعب قادر على اللعب مثل رونالدو أبدًا".

وتابع: "لا أود الحديث عن سوق الانتقالات من الآن، بالطبع لن يرحل الجميع ولن أذكر أي تفاصيل تخسر من يستمر ومن يغادر لأن الوقت لا يزال مبكرًا".

زيدان أشار إلى أنّ توني كروس يعاني من المرض وقد يغيب عن لقاء ليجانيس كما أنّ تيبو كورتوا بدأ يتعافى لكنّه قد لا يتواجد في المباراة أيضًا، أما فينيسيوس جونيور فعاد للتدريبات لكنّه ليس جاهزًا.

وأردف: "انتظر من جاريث بيل أن يقدم أفضل ما لديه في السبع مباريات المتبقية، أما فكرة التعاقد مع مهاجم فأنا أثق في تألق كل من يلعب بجوار كريم بنزيما".

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وواصل: "لا أعتقد أن أي فريق لعب في دوري أبطال أوروبا قد يفضل البطولة الجديدة، ولكن كل شيء وارد في المستقبل".

واختتم: "أتوقع مباراة صعبة ضد ليجانيس، الخسارة أمامهم في الكأس العام الماضي هي أسوأ مباراة في مسيرتي. اللعب يوم الإثنين ليس أزمة لأن كل الفرق خاضت مبايات في هذا التوقيت".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر.