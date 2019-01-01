مؤتمر ريال مدريد | زيدان: أعلم الصفقات المطلوبة وسأقوم بالتغيير

تعرف على تصريحات زيدان قبل مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّه على دراية بالصفقات المطلوبة والأسماء القادمة في سوق الانتقالات واعدًا بإحداث تغييرات تكيتيكة في الموسم المقبل.

ريال مدريد يستضيف أتلتيك بلباو مساء الغد، الأحد، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "لن أتحدث عن صفقات الفريق ولكني بالفعل حددت الأهداف المطلوبة والتي تتوافق مع أسلوبنا العام المقبل".

وتابع: "لن أتحدث عن أحد بعينه، ولا أعرف من سيرحل بنهاية الموسم لأن كل لاعب يمتلك عقدًا مع الفريق وسوف نرى ما سيحدث. لقد استقريت على طريقة اللعب للموسم المقبل وسيكون هناك تغييرات تكتيكية دون شك".

وحول إمكانية مغادرة جاريث بيل ورافائيل فاران، أشار زيزو إلى أنّ الملكي يبحث دائمًا عن اللاعبين الأفضل ولم يحسم مصير أحد حتى الآن.

وبالحديث عن مواجهة بلباو، واصل: "أتلتيك يقدم موسمًا أفضل في الوقت الحالي عن البدايات والأمور تسير معهم بصورة مميزة. سوف تكون مباراة صعبة".

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كان الله في عونك يا فيرجيل! 🙏



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/TxcDK2SE94 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

وأردف: "ذكرت من قبل أنني حددت الحارس الأساسي لريال مدريد ولن أكشف عن اسمه، وسعيد بعودة فينيسيوس جونيور وسوف يكون له مستقبلًا باهرًا معنا".

واختتم: "ألفارو أودريوزوزلا قد يخضع لعملية جراحية ولن يلعب لنهاية الموسم، أما تيبو كورتوا فقد عاد وسوف يتدرب مع المجموعة يوم الإثنين".

النادي الملكي يحتل المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر.