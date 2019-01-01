مؤتمر ريال مدريد | بنزيما لاعب سخي وبيل قد يلعب أمام إسبانيول

تعرف على تصريحات سولاري قبل مواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

تحدث سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن كريم بنزيما وعودة جاريث بيل وصعوبة مباراة إسبانيول.

ريال مدريد يحل ضيفًا على إسبانيول مساء غدٍ، الأحد، في لقاء الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي: "أحاول أن أمنح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة وليكونوا جزء مما يحققه الفريق، ولكنني لا أستطيع اختيار سوى 11 لاعبًا فقط".

وتابع: "فينيسيوس جونيور لا يزال بعمر 18 عامًا ولكنّه تألق كثيرًا وتأقلم على طريقة اللعب بسرعة. علينا حماية موهبته وتطويره وكذلك يجب على الحكام أن يحموه من التعرض للتدخلات العنيفة".

المدرب الأرجنتيني أشاد بمستوى بنزيما مؤكدًا أنّه لاعب سخي ويعطي المساحات لرفاقه لتسجيل الأهداف وكذلك يصنع الفرق بالإضافة إلى التهديف".

وأكد أنّ ما قدّمه الفريق في آخر مباراتين كان عظيمًا للغاية ويجب الاستمرار على نفس مستوى لقائي ريال بيتيس وإشبيلية والتركيز من الدقيقة الأولى.

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وواصل: "بالنسبة لي لا أفكر في أي شيء سوى المباراة المقبلة، لا يهمني أي مشاكل يفتعلها البعض أحب فقط التركيز على عملي وتحسين المستوى".

وأردف: "بيل صار في حالة بدنية جيدة وقد يلعب ضد إسبانيول. كما أن المنافس سيكون صعبًا للغاية وعلينا أن نستمر في تقديم العمل الجيد".

واختتم: "لا نعاني من غياب أي عنصر سوى كيلور نافاس وخيسوس فاييخو وباقي اللاعبين في أتم حالة بدنية وهو أمر مبشر".

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بينما يتواجد إسبانيول في المركز 13 برصيد 24 نقطة.