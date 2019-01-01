مؤتمر تشيلسي | ساري ينتقد عدم احترافية بايرن ميونخ ويرفض الحديث عن الانتقالات

تعرف على تصريحات ساري قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

انتقد مارويسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، تصريحات المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حسن صالحميديتش، بشأن رغبة البافاري في التعاقد مع لاعب البلوز أودوي هودسون.

صالحميديتش صرّح برغبة الفريق في التعاقد مع موهبة البلوز وذلك بعد إتمام صفقة بينجامين بافارد.

وقال ساري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل: "ما حدث من بايرن ميونخ أمر غير احترافي، لا يمكن الحديث عن لاعب لا يوجد في فريق. هودسون موهوب وسوف نحاول منحه فرصة أكبر".

وتابع: "علينا أن نكون أكثر إيجابية من ذلك على المرمى في الفترة المقبلة وبالأخص على ملعبنا لأن الفريق لم يسجل في آخر مباراتين وهذا أمر سلبي".

ساري أشار إلى أنّه لا يدري ما الذي سوف يحدث في سوق الانتقالات الأخيرة رافضًا الحديث عن شائعات رحيل ويليان ومؤكدًا رغبته ضم اثنين لاعبين ولكنّه غير واثق من ذلك.

وحول رحيل سيسك فابريجاس، واصل مدرب نابولي السابق: "إنّه لاعب رائع وأتمنى استمراره، ولكن قرار الرحيل يخصه ولا يمكن أن أجعله يبقى وهو غير سعيد في تشيلسي".

لكن أين هم الآن؟ 🤷‍♂️

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وبالنسبة للإصابات، أشار ساري إلى صعوبة مشاركة ألفارو موراتا ولوفتوس تشيك في مباراة نيوكاسل نظرًا للإصابة، كما أكد على إمكانية حصول أندرياس كريستنسين على فرصة.

ساري أكد على صعوبة مواجهة فريق نيوكاسل يونايتد، إلا أنّه شدد على أهمية اللقاء للاستمرار بين الأربعة الكبار.

واختتم: "أتمنى ألا يرحل موراتا، لأنّه لو غادر في يناير فهذا يعني أننا سنحتاج إلى بديل وهو أمر معقد".

تشيلسي يمتلك 44 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر ليفربول.