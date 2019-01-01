مؤتمر تشيلسي | ساري: هودسون سيحصل على فرصته ولا أضمن استمرار هازارد

تعرف على تصريحات ساري في المؤتمر الصحفي لمباراة كارديف سيتي

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، حصول كولوم هودسون أودوي على فرصة أفضل خلال الفترة المتبقية من الموسم، كما تمنى استمرار إيدين هازار.

وقال ساري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة كارديف سيتي: "لا أحب التعليق على الانتقادات العنصرية التي طالب اللاعبين وبالأخص هودسون أودوي، ولكن يجب أن يكون هناك قانون صارم في الدوري الإنجليزي لحل هذه الأزمة".

وتابع: "لم أشاهد جميع مباريات منتخب إنجلترا لأنني امتلك أكثر من لاعب في منتخبات مختلفة ورأيت فقط 20-25 دقيقة وهودسون لم يبدأ جيدًا لكنّه كان مميزًا. أعتقد أنّه قد يلعب نصف ساعة أو أكثر في اللقاء المقبل".

ووعد مدرب البلوز بمنح هودسون فرصة اللعب أساسيًا في مباراتين أو ثلاثة دون توضيح إن كان سيلعب في الدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد أو الدوري الأوروبي.

مدرب نابولي السابق أكد أنّ الفريق لعب بصورة جيدة ضد إيفرتون في الشوط الأول وتراجع بالشوط الثاني متمنيًا أن يرى ردة فعل قوية خلال مباراة كارديف سيتي.

وحول إمكانية رحيل هازارد، علّق المدرب الإيطالي: "لا أعلم أي شيء هناك احتمالين ويمكن أن تسأل اللاعب أو الإدارة فأنا لست مسئولًا عن سوق الانتقالات. بالنسبة لي البلجيكي هام للغاية وأعتمد عليه كثيرًا".

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وأردف: "أعتقد أننا بحاجة إلى الفوز في كل المباريات المقبلة لضمان التواجد بين الأربعة الكبار وخوض مباريات دوري أبطال أوروبا، المنافسة شرسة وسوف نبذل قصارى جهدنا".

واختتم: "أعتقد أنّ هودسون مستمر معنا للموسم المقابل ولكني لست المسؤول عن منحه عقدًا جديدًا، كل ما أعرفه أنّ صاحب الـ 17 عامًا سيكون إضافة كبيرة لنا في الفترة المقبلة".

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