مؤتمر بوطيب - هجوم على لجنة المسابقات وياسر إبراهيم والأهلي بسبب الشحات

مؤتمر تقديم المغربي خالد بوطيب لم يخلو من بعض العبارات الهجومية من قبل رئيس الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهد مؤتمر الزمالك لتقديم لاعبه الجديد المغربي خالد بوطيب، هجومًا حادًا من رئيس القلعة البيضاء على عديد الأطراف منها الأهلي ولجنة المسابقات.

وقدم الزمالك اليوم الإثنين، لاعبه الجديد للإعلام في مؤتمر صحفي، بعدما قام بالتوقيع رسميًا على عقود ارتداء القميص الأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من مالاتيا سبور التركي.

رئيس القلعة البيضاء هاجم بالمؤتمر لجنة المسابقات بعدما أصدر عقوبة على محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الفريق، رفقة الهاني سليمان؛ حارس الاتحاد السكندري، بالإيقاف مباراتين مع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، إثر الاشتباكات التي وقعت بينهما خلال مواجهة الفريقين، وطُردا على إثرها بين الشوطين.

وقال رئيس الزمالك: "عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات، يكيل بـ100 مكيال، وأعمى البصيرة، لأنه من قبل لم يوقف محمد الشناوي؛ حارس الأهلي، بعدما ضرب إبراهيم نور الدين؛ حكم مواجهة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، ولم يعاقبه بأي شيء، لكن جنش سيتم إيقافه لأنه لاعب في الزمالك، هذا رغم أنه تم سبه بأمه من قبل جمهور الاتحاد السكندري".

رسميًا.. الزمالك يضم المهاجم المغربي خالد بوطيب لمدة 3 مواسم ونصف قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركى. 🏹 ⚪️🔴



(📸 - @ZSCOfficial ) pic.twitter.com/VQuKnUCL19 — جول مصر (@goaleg) ٧ يناير ٢٠١٩

وانتقل الرئيس للهجوم على ياسر إبراهيم؛ مدافع سموحة، الذي اقترب بشدة من الانتقال للأهلي، حيث وجه رسالة له: "سيدخل مزبلة التاريخ وسيخسر جمهور الزمالك، وأخبرته بهذه الرسالة عبر هاتفه، لكنني لم أهدده لعدم اللعب للفارس الأبيض واللعب للأهلي، من الأساس كيف أهدده وأنا لا أريده في الزمالك؟، هذا رغم توقيعه على عقود اللعب للأبيض والاستمارة الخاصة به".

وقام بعض العقود التي وقع عليها مدافع سموحة لمسؤولي القلعة البيضاء واستمارة الرغبة في ارتداء القميص الأبيض، موضحًا: "عندما تحدثت مع فرج عامر؛ رئيس سموحة، عن اللاعب طلب الحصول على 30 مليون جنيه، فتعجبت، لأنني قمت ببيعه لسموحة فقط بمليون واحد".

المدافع سبق له اللعب للزمالك عام 2013 قادمًا من المنصورة، لكنه تمت إعارته في منتصف الموسم إلى سموحة، الذي قام بعد ذلك بشرائه بشكل نهائي.

ولم ينس رئيس الزمالك الهجوم كذلك على الأهلي بعدما أعلن بالأمس عن ضم حسين الشحات قادمًا من العين الإماراتي، بعد رغبة شديدة من اللاعب في ارتداء الفانلة الحمراء.

إليكم ما قدمه اللاعب المنضم حديثًا للنادي الأهلي حسين الشحات مع العين الإماراتي هذا الموسم 👇 pic.twitter.com/WEzQdZoqFS — جول مصر (@goaleg) ٧ يناير ٢٠١٩

وقال: "الزمالك أكبر من أي لاعب، ولا نقبل بوجود أي لاعب لا يرغب في اللعب للفارس الأبيض، لأن حذاء أصغر لاعب بالفريق برقبة من يرفض الانضمام للقلعة البيضاء".

وتابع: "إذا كنت أنا من قام بشراء الشحات بنفس المبلغ الذي قام الأهلي بشرائه به، لكان تم حبسي أنا ومجلس إدارتي.

"الأهلي ضم الشحات بتمويل من أحد رجال الأعمال القطريين، وأتحدى الخطيب أن يخرج ويكذبني".

يذكر أن الأهلي تعاقد مع الشحات مقابل 50 مليون دولار، بعد موسم وحيد قضاه مع الزعيم الإماراتي.