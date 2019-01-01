مؤتمر بلماضي: موقف سليماني وغلام مشروط ولن أغير الطريقة من أجل ميندي

الجزائر تواجه جامبيا وتونس لتحديد قائمة كأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا على هامش معسكر محاربي الصحراء، للحديث عن اختياراته وسبب استبعاد عدد من اللاعبين المحترفين من القوام الأساسي للفريق.

محاربو الصحراء يستعدون لمواجهة جامبيا في 22 من مارس الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، ثم ملاقاة تونس وديًا في 26 من الشهر نفسه.

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وقال بلماضي، متحدثًا عن المحترفين: "ياسين براهيمي خاض موسمًا عصيبًا، ونحن نريد أن نشاهد لاعبين آخرين في نفس مركزه، خاصة وأن هذه هي الفرصة الوحيدة أمامي لمشاهدة لاعبين جدد قبل كأس أمم أفريقيا، لذلك سيحصل الـ26 لاعبًا بالمعسكر على وقت كاف للمشاركة من خلال خوض المباراتين المقبلتين بتشكيلين مختلفين".

وأضاف: "أما عن بن طالب؛ لاعب شالكة الألماني، فنحن نعرفه جيدًا، ومثل براهيمي لم نستدعه لرؤية لاعبين آخرين، كذلك رايس مبولحي؛ حارس الاتفاق السعودي، حتى لو لم يكن مصابًا لمَ انضم لهذا المعسكر".

مدرب الجزائر تابع: "سليماني لاعب مهم بالنسبة لنا، وبناءً على موقفه مع ناديه، سيتحدد مصيره من الانضمام لنا في كأس أفريقيا أم لا، بينما فوزي غلام يحتاج للعودة لمستواه العالي، سيخضع لفترة تأهيل ونتمنى أن يلحق بالبطولة الأفريقية، أما عيسى ميندي فقد قدم موسمًا جيدًا للغاية مع ريال بيتيس الإسباني، لكنني لن ألعب بثلاثة لاعبين في الخلف فقط لكي أضمه".

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وواصل حديثه عن المحترفين: "تحدثت مع حسين عوار مرة واحدة فقط، وقلت أن هذه النوعية من اللاعبين تجذبني، لكن هو اهتماماته مختلفة، حاليًا يلعب لمنتخب فرنسا للشباب".

جمال بلماضي استكمل: "كأس أفريقيا بطولة صعبة، ولا يمكنني أن اصطحب بها ثلاثة أو أربعة لاعبين يلعبون في المركز نفسه، لذلك سأختار من هم أكثر تنافسية وخبرة".

واختتم: "مواجهة جامبيا اختبار حقيقي لنا، هذه النوعية من المباريات تهمني كثيرًا، وبعد هذه المباراة ثم لقاء تونس الودي سيتحدد الـ23 لاعبًا في قائمتنا بكأس أفريقيا".

يذكر أن الجزائر تأهلت إلى نهائيات البطولة الأفريقية متصدرة المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيها.